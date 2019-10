Volkstanzgruppe Wels veranstaltet Volkstanzseminar in Bad Goisern

Volkstanzseminar in Bad Goisern: Zum bereits 28. Mal veranstaltete die Volkstanzgruppe Wels ein Familien-Volkstanzwochenende in Bad Goisern im Salzkammergut. Zwar war dieses Seminar von Anfang an ausschließlich als gruppeninterne und damit nichtöffentliche Veranstaltung gedacht, die für unsere Tänzerinnen und Tänzer über die Jahre hinweg schon längst zu einem lieb gewordenen gemeinsamen Sommerferienabschluss wurde.

Die Teilnehmer des Familien-Volkstanzwochenendes in Bad Goisern. Foto: Luise-Wehrenfennig-Haus und Tourismusverband Bad Goisern

Und dennoch erregte sie letztlich die Aufmerksamkeit des Goiserer Tourismusverbandes. Denn selbst in einem ausgewiesenen Kur- und Tourismusort wie Bad Goisern im Salzkammergut ist es nicht alltäglich, dass eine Gruppe von rund 40 Personen alljährlich über 28 Jahre hinweg dem Ort und dem immer gleichen Beherbergungsbetrieb, in dem Fall dem Luise-Wehrenfennig-Jugendgästehaus der Evangelischen Kirche, die Treue hält. Und so durften wir uns diesmal vom Besuch einer Abordnung des örtlichen Tourismusverbandes überraschen und mit einer Ehrenurkunde und kleinen Mitbringseln aus dem Salzkammergut beschenken lassen – und konnten ein paar Tage später sogar in der Regionalzeitung davon lesen. Unser Seminar selbst verlief darüber hinaus so unspektakulär, wie es nur verlaufen kann, wenn man es schon 27-mal davor geprobt hat.Auf dem Tanzprogramm standen diesmal vor allem Volkstänze aus Österreich sowie das einzustudierende Repertoire für einige kommende Tanzauftritte im September und Oktober. Es war wieder eine Freude zu sehen, wie solch gemeinsame Aktivitäten die Gemeinschaft in der Gruppe pflegen und vertiefen, und insbesondere, mit welcher Begeisterung unsere Kindertanzgruppe sich anschickt, in unsere volkstänzerischen Fußstapfen zu treten.

Christian Schuster