Richttag der Nachbarschaft Traun

Die Siebenbürger Nachbarschaft Traun hatte zum 64. Richttag am Dreikönigstag geladen und besonders viele waren der Einladung gefolgt, schließlich standen wieder Neuwahlen auf dem Programm.

Die beim 64. Richttag der Siebenbürger Nachbarschaft Traun gewählte Vereinsleitung. Foto: Dieter Hofmann

Bereits einige Zeit vorher „lockte“ die Trachtenkapelle Traun „Siebenbürger“ unter der Leitung von Kapellmeister Wolfgang Krebelder die eintreffenden Gäste mit schöner Marschmusik in den großen Saal im Volksheim Traun. Kurz nach 14 Uhr eröffnete Nachbarvater Kons. Dietmar Lindert den Richttag und begrüßte die zahlreich erschienenen Mitglieder. Er konnte viele Ehrengäste begrüßen: Landeshauptmann a.D. Dr. Josef Pühringer, Bürgermeister Ing. Rudolf Scharinger, Landes- und Bundesobmann Kons. Manfred Schuller, Obmann des Heimat- und Trachtenverein Traun Kons. Helmut Lüttge, Verbandsobmann der Heimat- und Trachtenvereine Linz und Umgebung Kons. Günther Kreutler mit seiner Schriftführerin (und Gattin) Monika, die Obfrau des Heimat- und Trachtenvereins Ruma Maria Zeiss sowie zahlreiche Gemeinderäte, von denen mehrere Mitglied bei uns sind. Auch Helmut Atzlinger (Geschäftsführer der Landlerhilfe), die pensionierten Pfarrer Oberstudienrat Mag. Gerhard Grager und Mag. Georg Zimmermann sowie der neue Pfarrer Mag. Andrei Pinte (seine kleine Tochter feierte ihr Debut in der Kindertanzgruppe) waren erschienen. Ehrenobmann Kons. Dr. Fritz Frank, der Jahrzehnte lang verdienstvoll für unsere siebenbürgische Gemeinschaft gewirkt hat, ist mit seinen 96 Jahren schon ein wenig von Alter und Krankheit gezeichnet und daher mit seiner Betreuerin gekommen – sein Geist ist noch immer wach und sehr interessiert am Geschehen. Über diesen Ehrengast freuten wir uns besonders.Nach dem Feststellen der Beschlussfähigkeit folgte das Totengedenken. Nachbarvater Dietmar Lindert verlas die Namen unserer im letzten Jahr verstorbenen Vereinsmitglieder. Es folgten die Grußworte von Bürgermeister Ing. Rudolf Scharinger, Landeshauptmann a. D. Dr. Josef Pühringer (der uns die Grüße vom amtierenden Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer überbrachte) sowie vom Verbandsobmann der Heimat- und Trachtenvereine Linz und Umgebung Kons. Günther Kreutler. Unser evangelischer Pfarrer Mag. Andrei Pinte, der mit 1. März dann bereits ein Jahr in Traun ist, bedankte sich für die herzliche Aufnahme und gute Zusammenarbeit.Die Kindertanzgruppe unter der Leitung von Mag. Irmgard Hofmann und Andrea Roth zeigte einige Tänze und Irmgard Hofmann berichtete über die zahlreichen Aktivitäten der Kindertanzgruppe. Höhepunkt im letzten Jahr war eindeutig der Auftritt im Brucknerhaus Linz im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Musik der Völker“. Die Kindertanzgruppe darf sich über zwei neue Mädchen in ihren Reihen freuen. Drei Mitglieder wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Nachbarvater Dietmar Lindert sprach einen großen Dank an Irmi und Andrea für ihre wertvolle Arbeit aus.Der Bericht von Kassierin Birgit Traunbauer war kurz, noch kürzer der von Kassaprüfer Andreas Lette, der die Richtigkeit ihrer Ausführungen bestätigte und um Entlastung der Kassierin bat. Gesagt, getan – hier versteckt sich viel Arbeit hinter wenigen Worten. Wir sind froh, dass wieder gut gewirtschaftet und die Kassa vorbildlich geführt wurde, danke dafür!Erstmals bei einem Richttag hielt nun Patrick Tiefenbacher seinen Bericht – er ist nämlich erst seit dem Frühjahr der neue Obmann der Trachtenkapelle. Dennoch konnte er von vielen Aktivitäten berichten, bei denen die Ausbildung von und Zusammenarbeit mit den Jungmusikern ganz besonders hohen Stellenwert hat. Nach dem Weggang vom letzten Kapellmeister wurde die Trachtenkapelle musikalisch bekanntlich einige Zeit provisorisch geleitet – nun stand erstmals wieder der neue „alte“ Kapellmeister Wolfgang Krebelder am Dirigentenpult, mit dem die Trachtenkapelle bereits in der Vergangenheit viele Jahre sehr erfolgreich zusammengearbeitet hat.Es folgte der Auftritt der Siebenbürger Jugend Traun (Leitung Vortänzerin Elke Hihn) und wie ihr Vorredner hatte auch die im Vorjahr neugewählte Obfrau Hanna Roth Premiere mit ihrer Ansprache. Sie wies im Besonderen auf den Kulturaustausch der Föderation der Siebenbürger Sachsen hin, zu dem nach 20 Jahren wieder Traun an der Reihe ist: Mitglieder der Siebenbürger Jugend, der Trachtenkapelle, der Adjuvanten und der Alten Jugend werden im Juli für zwei Wochen in die USA und nach Kanada reisen und dort ein Auftrittsprogramm absolvieren. Diese Reise ist mit hohen Kosten verbunden und die Siebenbürger Jugend zeigte bereits Initiative, Geld zur Deckung der Reisekosten einzunehmen, z. B. mit Tanzauftritten, aber auch mit der Herstellung von über 400 kg Wurst für die Nachbarschaftsmitglieder. Einer der Höhepunkte 2019 war für die Jugend das Internationale Jugendlager, das einige Tag auch in Traun zu Gast war. Für die Mitorganisation und Durchführung bedankte sich Bundesobmann Kons. Manfred Schuller bei Obfrau Hanna Roth und Kassier Daniel Gnad mit einer Urkunde und einem kleinen Geschenk, denn die beiden, vor allem Hanna, haben viel Zeit und Tatkraft in die Vorbereitung und Durchführung gesteckt und somit erheblich zum Erfolg des Jugendlagers beigetragen. Nachbarvater Dietmar Lindert verwies in seiner Rede auf die geplanten Aktivitäten fürs kommende Jahr und bedankte sich beim Land Oberösterreich und der Stadt Traun mit Bürgermeister Ing. Rudolf Scharinger für die finanziellen Zuwendungen sowie bei der ev. Pfarrgemeinde mit Pfarrer Mag. Andrei Pinte und Kurator Mag. Böhm, bei der Trachtenkapelle und der Siebenbürger Jugend Traun für die gute Zusammenarbeit. Er dankte den Funktionären der Nachbarschaft für den großen Einsatz und das gute Miteinander. Traditionell endete sein Bericht mit einem siebenbürgisch-sächsischen Neujahrswunsch. Es folgten der Auftritt der „Alten Jugend“ und die Ansprache der Nachbarmutter. Diese stellte eine Theorie zum großen Erfolg und Fortbestand der Nachbarschaft seit 1956 auf: Zusammenarbeit zwischen Jung und Alt, keine Zeit mit Streitereien vergeuden, lieber die Energie in ein gutes Miteinander stecken und vor allem Taten folgen lassen – das dürfte tatsächlich das Erfolgsrezept sein, das nun schon seit 64 Jahren funktioniert.Nach einer kurzen Pause standen die Neuwahlen an. Gemäß den Vereinsstatuten trat der Vorstand zurück und Kons. Manfred Schuller leitete die Wahlen. Da sich nichts personell geändert hat, gratulierte er dem neuen alten Vorstand und wünschte weiterhin viel Energie für die kommende Amtsperiode. Die Vereinsleitung setzt sich wie folgt zusammen: Nachbarvater (Obmann) ist Kons. Dietmar Lindert, seine Stellvertreter sind Roland Harrer und Johannes Teutsch; Nachbarmutter: Irene Kastner, ihre Stellvertreterin Andrea Roth; Schriftführerin Mag. Irmgard Hofmann, Stellvertreter Mario Dörr; Kassierin: Birgit Traunbauer, Stellvertreterin Hermine Alesi; Kassaprüfer: Andreas Lette und Georg Gabber; Museumsreferentin: Barbara Kopes; als Vertrauensleute (diese betreuen persönlich jeweils einen Rayon mit durchschnittlich 15 bis 20 Mitgliedern) wurden gewählt: Dietmar Lindert, Roland Harrer, Annemarie Manchen Johannes Teutsch, Klaus Engler, Gernot Lindert, Dr. Susanne Gumpesberger, Georg Gabber, Karl König, Hans Roth, Michael Lindert, Katharina Lindert, Gottfried Roth, Irene Kastner, Hermine Alesi, Christine Duka, Martin Duka.Der letzte Tagesordnungspunkt war „Allfälliges“. Der Nachbarvater lud zu den kommenden Veranstaltungen und bedankte sich beim neugewählten Vorstand für die Bereitschaft, wieder drei Jahre zum Wohle unserer Gemeinschaft tätig zu sein. Mit dem Singen der Hymnen ging der 64. Richttag zu Ende. Vor dem Nachhausegehen schaute noch so mancher Gast beim vorbereiteten Verkaufstisch vorbei, um ein Buch über Siebenbürgen oder einen Kalender zu kaufen. Herzlichen Dank allen unseren erschienenen Mitgliedern und Ehrengästen, den Mitwirkenden, Helfern und Helferinnen sowie den Damen der Nachbarschaft fürs Bewirten mit Kuchen und Gebäck!

Irene Kastner