13. August 2021

Nachbarschaft Mattigtal: Trauer um Ehrenkapellmeister Michael Lutsch

Nach einem sehr langen und erfüllten, in Zufriedenheit und Dankbarkeit geführten Leben verstarb unser aus Mettersdorf stammendes Mitglied Michael Lutsch am 11. Juli im 90. Lebensjahr. Michael Lutsch wurde 1944 in der letzten großen Gruppe Jugendlicher in Mettersdorf konfirmiert und landete, wie viele seiner Landsleute, mit seiner Familie im Innviertel in Oberösterreich. Durch seine Liebe zur Musik fand er schnell Anschluss.

Michael Lutsch war 25 Jahre lang Kapellmeister der Siebenbürger Blasmusik Munderfing. In der Folgezeit spielte Michael Lutsch jahrzehntelang verschiedene Instrumente, unterrichtete viele Jugendliche und war 25 Jahre lang Kapellmeister der Siebenbürger Blasmusik Munderfing. Mit ihm fuhr die Blasmusik zu einer Reise zu den Landsleuten in Kanada und den USA. Nach seinem Ausscheiden wurde er zum Ehrenkapellmeister ernannt. Am Vorabend der Beerdigung versammelte sich die Trauergemeinde mit Pfarrer Frank Schleßmann zum gemeinsamen Gebet in der Evangelischen Kirche von Mattighofen. Am 16. Juli wurde in derselben Kirche der Trauergottesdienst gefeiert. Eine große Trauergemeinde, darunter auch viele Mitglieder der Nachbarschaft, nahmen daran teil. Am Ende des Gottesdienstes wurde das Siebenbürgenlied gesungen. Die Siebenbürger Blasmusik Munderfing spielte zunächst vor der Kirche und begleitete den Trauerzug auf dem Friedhof zum Grab. Obfrau Johanna Schleßmann sprach namens der Nachbarschaft Worte des Dankes und gab eine Handvoll Mettersdorfer Erde in das Grab des Verstorbenen. Zum Zeitpunkt der Beerdigung läuteten die Glocken der Kirche von Mettersdorf in Nordsiebenbürgen.



Schlagwörter: Österreich, Oberösterreich, Mattigtal, Nachruf, Musik, Kapelle, Lutsch, Nordsiebenbürgen, Mettersdorf

