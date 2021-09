Nachbarschaft Traun: Trachtensonntag der Goldhauben

Die Corona-Pandemie brachte neben großem Leid jede Menge Veränderungen und Einschränkungen mit sich. Eine dieser Einschränkungen war, dass der Trachtensonntag der Trauner Goldhauben sowohl 2020 als auch 2021 ausfallen musste. Wir Siebenbürger hatten sonst immer sehr gerne mit einer Abordnung daran teilgenommen, zumal in Traun die Ökumene und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Kultur- und Brauchtumsvereinen groß geschrieben wird, Nun war es aber wieder möglich und weil die Trauner Goldhaubengruppe vor genau 40 Jahren als Teil des Kulturforums gegründet worden war, lud sie zur Jubiläumsfeier.

Die Abordnung der Siebenbürger Nachbarschaft und Jugend Traun, flankiert von zwei Goldhauben (rechts im Bild Obfrau Christa Ployer). Foto: Irene Kastner

Das 40-jährige Jubiläum, der traditionelle Trachtensonntag und die vor zwei Jahren in Traun wieder eingeführte Kräuterweihe zu Mariä Himmelfahrt am 15. August wurden ­kurzerhand zusammengelegt. Beim feierlichen Gottesdienst in der katholischen Stadtpfarrkirche Traun bot sich ein buntes Bild: Neben den Goldhaubenfrauen in wunderschönen Seidenkleidern waren Abordnungen der Heimat- und Trachtenvereine Ruma (Donauschwaben) und Traun in ihren jeweiligen Trachten erschienen. Wir waren urlaubsbedingt etwas schwächer vertreten als sonst, aber mit je vier Mitgliedern der Siebenbürger Jugend und der Nachbarschaft doch eine ansehnliche Gruppe. Nach dem feierlichen Gottesdienst, bei dem die Kräuter geweiht wurden, erhielten alle Kirchgänger beim Ausgang eines der duftenden Büschel überreicht.Die Kräuterweihe ist in der römisch-katholischen Kirche seit dem 9. Jahrhundert bekannt und einer der beliebtesten Bräuche. Je nach Region wird das Sträußchen aus 7, 9, 12 oder 14 Kräutern gebunden und die Heilkraft und Wirksamkeit der Kräuter soll zum Termin besonders groß und wirksam sein. Eine Agape am Kirchenvorplatz bildete den Abschluss der Veranstaltung. Bei Brot und Wein konnte man anstoßen und plaudern. Die Anwesenden freuten sich, dass man wieder zusammenkommen konnte und endlich wieder eine Gelegenheit hatte, die Tracht auszuführen. Wir waren nicht mit leeren Händen gekommen, sondern überreichten der Obfrau der Goldhauben, Christa Ployer im Namen der Siebenbürger Nachbarschaft und Jugend auch ein kleines Geschenk, einen Korb (Fülpes) mit je einer „Sächsesch Täsch“ und einer CD „Alte Heimat – Neue Heimat“ für jede der 26 Goldhaubenfrauen. Wir freuen uns schon auf den nächsten Trachtensonntag!

Irene Kastner