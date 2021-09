9. Siebenbürgischer Kulturherbst in Oberösterreich 2021

Der Siebenbürgische Kulturherbst, der sich seit 2012 etabliert hat, konnte 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. Vieles hat sich seitdem verändert, dennoch möchten wir in Oberösterreich heuer wieder versuchen, mit ein paar wenigen Veranstaltungen den Siebenbürgischen Kulturherbst 2021 durchzuführen und damit den Herbst zum Leuchten zu bringen. Die dafür Verantwortlichen haben ein vielfältiges Programm zusammengestellt, das trotz der noch immer andauernden Pandemie alle Maßnahmen zur Sicherheit für jede/n Besucher/in gewährleistet. Unsere gesamte, traditionelle siebenbürgische Kultur wurde seit letztem Jahr auf eine Bewährungsprobe gestellt. Nun möchten wir mit dem 9. Siebenbürgischer Kulturherbst in OÖ. 2021 wieder einen Anlauf nehmen und wir laden herzlich ein, davon Gebrauch zu machen.

Das Ensemble „De Lìdertrun“ bei seinem ersten Konzertauftritt in Wels im Jahr 2017. Foto: Michael Schneider

Freuen wir uns auf dasmit demDie Musiker, die aus dem Raum Hermannstadt stammen, bereicherten unseren Kulturherbst bereits 2017. Der Verein der Siebenbürger Sachsen in Wels konnte sie heuer wieder für einen Auftritt gewinnen.Einer, der nie im Siebenbürgischen Kulturherbst fehlen darf, ist Ehrenbundesobmann. Diesmal wird er amaus seiner Biografie „..schreib über dich!“ lesen. Dazu lädt diek herzlich ein.Die Eröffnung derfindet amstatt.Gleichzeitig findet aber auch an der neuen Orgel in dereinstatt, zu dem dereinlädt.Amtanzt Wels auf! – so der Titel der Veranstaltung derWeiters findenstatt. Zum einen wird imamdergezeigt und amin den„Zuwanderung nach Siebenbürgen“ von Florin Besoiu.Im Programm des Kulturherbstes stehen zudem die traditionellen Veranstaltungenund dasAlle Termine der Veranstaltungen sind auf der Homepage des Landesverbandes der Siebenbürger Sachsen in OÖ. www.siebenbuergen.at ersichtlich und auch der Flyer kann heruntergeladen werden.Ich richte meinen Dank an alle Verantwortlichen, die zum Gelingen des Kulturherbstes beitragen, und freue mich, wenn viele BesucherInnen von unserem Angebot Gebrauch machen.

Ingrid Schuller Referat für Kultur- und Brauchtumspflege der Siebenbürger Sachsen in Österreich