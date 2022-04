30. April 2022

Nachbarschaft Rosenau: Endlich wieder Ostereier färben!

Schon im Februar haben mich einige Mädchen gefragt: „Können wir heuer wieder Ostereier färben?“ – Ja, wir können und dürfen! Nach zwei Jahren Pause waren nun auch neue Kinder dabei, so dass wir, elf Mädchen, ein Bursche und vier Erwachsene, an einem Nachmittag mit Freude an die Farbtöpfe gingen. Mit Zwiebelschalen, Heidelbeeren und Brennnesseln haben wir verschiedene Farbtöne erzielt: Orange, Braun, Violett und Hellgrün.

Ostereierfärben macht Spaß. Foto: Lieselotte Pitter Eine Anekdote möchte ich euch nicht vorenthalten. Ein Mädchen, das schon einmal dabei war, fragte einige Tage vorher: „Müssen wir wieder eine Unterhose mitbringen?“ Ich begann zu lachen: „Ich hoffe schon, dass du eine Unterhose anziehst! Aber ich glaube, du meinst wohl, eine alte Strumpfhose, in die wir die Eier einpacken…“ „Ja eh, das meine ich!“ Einige Mädchen haben so fleißig verziert, dass wir auch wieder 30 Eier angefertigt haben als „Spende“ für den Osterfrühgottesdienst in der Friedhofskapelle. Auch hier war die Überraschung gelungen. Die Rückmeldung der Eltern war für mich der schönste Dank: „Vielen Dank für den tollen Nachmittag. Den Kindern hat es sehr großen Spaß gemacht und die Eier sind wunderschön geworden!“ Eine Anekdote möchte ich euch nicht vorenthalten. Ein Mädchen, das schon einmal dabei war, fragte einige Tage vorher: „Müssen wir wieder eine Unterhose mitbringen?“ Ich begann zu lachen: „Ich hoffe schon, dass du eine Unterhose anziehst! Aber ich glaube, du meinst wohl, eine alte Strumpfhose, in die wir die Eier einpacken…“ „Ja eh, das meine ich!“ Einige Mädchen haben so fleißig verziert, dass wir auch wieder 30 Eier angefertigt haben als „Spende“ für den Osterfrühgottesdienst in der Friedhofskapelle. Auch hier war die Überraschung gelungen. Die Rückmeldung der Eltern war für mich der schönste Dank: „Vielen Dank für den tollen Nachmittag. Den Kindern hat es sehr großen Spaß gemacht und die Eier sind wunderschön geworden!“ Lieselotte Pitter

