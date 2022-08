10. Siebenbürgischer Kulturherbst in Oberösterreich

Einladung zum festlichen Eröffnungskonzert am 17. September in der Landesmusikschule Wels

Das Barockensemble Transylvania im Konzert

Im Nachklang des Siebenbürgischen Heimattages 2012 in Wels wurde eine Reihe von Veranstaltungen bei den verschiedenen regionalen siebenbürgisch-sächsischen Kulturvereinen in Oberösterreich durchgeführt. Damit war der Siebenbürgische Kulturherbst in Oberösterreich geboren, mit dem seither alljährlich die örtlichen Vereine im Landesverband der Siebenbürger Sachsen das interessierte Publikum zu vielfältigen Kulturveranstaltungen mit thematischem Bezug zu Siebenbürgen einladen. Nach einer pandemiebedingten Pause 2020 konnte schon im letzten Jahr ein reduzierter Neustart dieser Veranstaltungsreihe erfolgen. Im Herbst 2022 laden die Ortsvereine der Siebenbürger Sachsen und ihr Landesverband zum 10. Siebenbürgischen Kulturherbst in Oberösterreich ein.Die Welser Nachbarschaft nutzte diese Veranstaltungsinitiative von Anfang an mit Enthusiasmus dafür, neue Akzente in ihrem Jahresprogramm zu setzen und sich mit kleinen, niveauvollen Veranstaltungen auch einem breiteren Welser Publikum zu öffnen. So konnten neben vielen Eigenveranstaltungen auch einige Kooperationen mit der Welser Stadtbücherei und der Landesmusikschule durchgeführt werden. Es kommt daher nicht von ungefähr, dass das Festkonzert zur Eröffnung des 10. Siebenbürgischen Kulturherbst in Oberösterreich in Wels in der Landesmusikschule im städtischen Herminenhof stattfinden wird. Die Welser Nachbarschaft plant dafür am Samstag, den 17. September, um 19.30 Uhr ein Kammermusikkonzert mit dem Barockensemble Transylvania aus Klausenburg. Das Ensemble holt in diesem September seine 2020 aufgrund der Pandemie abgesagte Konzerttournee in die Schweiz, nach Süddeutschland und Österreich nach. Dem Festkonzert wird ein kurzer Festakt vorangehen, der das 10. Jubiläum des Siebenbürgischen Kulturherbstes unter anderem mit einem Bildrückblick würdigen soll, und zu dem auch eine Reihe von Ehrengästen erwartet wird.Das Barockensemble Transylvania ist bekanntlich eines der aktivsten und langlebigsten Alte-Musik-Ensembles in Rumänien und feierte 2020 sein 25-jähriges Bestandsjubiläum. Es wurde 1995 an der Gheorghe Dima Musikhochschule in Klausenburg gegründet. Sein erstes Konzert fand in Werkendam in den Niederlanden statt, seitdem stehen mehr als 800 Konzerte in ganz Europa zu Buche. Das Ensemble widmet sich im Besonderen der einheimischen Musik Siebenbürgens, sowohl was die Erforschung alter siebenbürgischer Manuskripte anbelangt als auch indem es Auftragskompositionen zeitgenössischer Klausenburger Komponisten dem breiten Publikum nahebringt. Die Musiker – Zoltán Majó (Blockflöte), Mátyás Bartha (Violine), Ciprian Câmpean (Violoncello) und Erich Türk (Cembalo und Orgel) – sprechen drei verschiedene Muttersprachen. Sie repräsentieren Siebenbürgens Multikulturalität und demonstrieren die vereinende Kraft der Musik. Auf dem Programm der aktuellen Konzerttournee des Barockensembles Transylvania stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Christian Bach und Antonio Vivaldi. Die Welser Nachbarschaft lädt zum Festkonzert und anschließenden Buffet und Umtrunk herzlich ein und freut sich auf zahlreichen Besuch – dem feierlichen Anlass entsprechend gerne auch in Siebenbürger Tracht! Nähere Infos und Konzertprogramm: www.7buerger-wels.at und www.baroque.ro

Christian Schuster