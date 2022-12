24. Dezember 2022

Weihnachtsgruß aus Österreich

Liebe Landsleute hier in Oberösterreich, in den Bundesländern, liebe Freunde in Deutschland, Kanada, USA, in Siebenbürgen und der ganzen Welt! Als Bundesobmann von Österreich und im Namen des gesamten Vorstandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich sowie als Landesobmann des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich möchte ich Ihnen und Ihren Familien ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest wünschen, Gesundheit und Gottes Segen, verbunden mit den besten Glückwünschen für das kommende Jahr 2023.





Gerne blicke ich auch zurück auf die Reisen nach Siebenbürgen, zu unseren Landsleuten in der fernen Heimat. Das Maifest in Sächsisch Regen, der erstmals durchgeführte Kultursommer und der Sachsentag, wie schön waren wieder die Gemeinschaft und die wertvollen Begegnungen. Unsere Verbundenheit über die Grenzen hinaus macht uns stark, auch schwierige Zeiten durchzustehen. Die Beziehungen nach Deutschland, Siebenbürgen und Übersee sind einzigartig und erfüllen mich mit Stolz.



In diesem Sinne und in Gedanken voller Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen sende ich allen Landsleuten von nah und fern meine besten Grüße und Wünsche, vor allem Gottes Segen! Denn er ist es, der uns innerlich stärkt und Hoffnung gibt!



