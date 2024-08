Prof. Hans-Samhaber- Plakette 2024 geht an DI Dr. Christian Schuster

Die oberösterreichische Volkskultur lebt vom persönlichen Einsatz der vielen Mitglieder in den Vereinen. Um Menschen zu danken, die sich im Besonderen und vielleicht auch im Hintergrund in diesem Bereich engagieren, rief der Dachverband der volkskulturellen Verbände – das OÖ Forum Volkskultur – die Prof.-Hans-Samhaber-Plakette ins Leben. 2015 wurde diese zum ersten Mal vergeben und auch 2024 wurde diese Auszeichnung sechs verdienten Persönlichkeiten zuerkannt. Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich gratuliert daher herzlich Christian Schuster für diese – in Oberösterreich höchste Auszeichnung in der Volkskultur – zur Verleihung.

Ehrung, von links: Dr. Klaus Landa, Martin Gundendorfer, Kons. Christine Huber, DI Dr. Christian Schuster, Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer, Kulturdirektorin Mag. Margot Nazzal und Bürgermeister Bernd Schützeneder. Copyright: OÖ Forum Volkskultur/Franz Etzenberger

Musik, Tanz, Tracht, Bräuche, Literatur, Regional- und Heimatforschung – ohne das vielseitige Engagement der volkskulturellen Verbände und deren ehrenamtlichen Mitgliedern wäre das Kulturleben in Oberösterreichs Gemeinden weniger bunt. Die Würdigung einzelner Persönlichkeiten, die für ihre Verbände Großartiges leisten und oft auch im Stilleren tätig sind, ist ein Anliegen des OÖ Forums Volkskultur. Schon während seiner gesamten Studienzeit und danach leitete DI Dr. Christian Schuster ab 1991 als Tanzleiter die Siebenbürgisch-sächsische Jugendvolkstanzgruppe Wels, mit der er ab 1993 bis heute wiederholt Auftrittsreisen nach Deutschland (mit regelmäßiger Teilnahme am Heimattag in Dinkelsbühl), Tschechien, Ungarn, Rumänien, in die Schweiz sowie nach Kanada und in die USA organisierte und unternahm. Von 1995 bis 2000 leitete er den Verband der Siebenbürger Jugend- und Volkstanzgruppen OÖ. im Landesverband der Heimat- und Trachtenvereinigungen OÖ sowie von 1998 bis 2003 das Bundesjugendreferat der Siebenbürger Jugend und Volkstanzgruppen Österreichs. Im Rahmen all dieser Tätigkeiten recherchierte und verfasste er mit dem 2023 verstorbenen Ehrenbundesobmann Dr. Fritz Frank ein Kapitel über die Geschichte der siebenbürgisch-sächsischen Volkstanzgruppen in Oberösterreich für das Buch „100 Jahre Trachtenvereine in OÖ.“, das der „Landesverband der Heimat- und Trachtenvereinigung OÖ. im Jahr 2000 veröffentlichte, weiters organisierte er verschiedene, nationale wie internationale Volkstanztreffen sowie ein Internationales Jugendtreffen in bzw. Auftrittsreisen ausländischer Volkskulturgruppen aus Europa und Nordamerika durch Oberösterreich.Seit 2010 ist er Obmann der Siebenbürger Nachbarschaft Wels und seit 2011 steht er auch dem Landesverband der Siebenbürger Sachsen in OÖ. als einer von zwei Landesobmann-Stellvertreter zur Verfügung und wirkt in der Volkstanzgruppe der Siebenbürger Wels ebenfalls seit 2011 in einer neu gegründeten Kindertanzgruppe als Kindertanzleiter sowie auch bei der Kindervolkstanzgruppe Kremsmünster. Anlässlich des 35-jährigen Gründungsjubiläums der Tanzgruppe organisierte Christian Schuster erstmals ein traditionelles Volkstanzfest, das großen Anklang fand und 2023 zum dritten Mal erfolgreich durchgeführt wurde.Christian Schuster beschäftigt sich intensiv mit der Entstehungsgeschichte überlieferter Volkstänze der Siebenbürger Sachsen und Landler, weiters mit Quadrillen und Kreistänzen aus Österreich, Deutschland und Skandinavien sowie verschiedenen historischen Tänzen und Raritäten aus antiquarischen Tanzbeschreibungen und hat sich dadurch ein enormes Wissen angeeignet. Er ist somit ein perfekter Kenner historischer Tänze, die er als Tanzleiter in seiner Siebenbürgisch-sächsischen Volkstanzgruppe Wels lehrt und bei öffentlichen Auftritten, wie beim „Tanz in der Welser Burg“ – ein fixer Bestandteil im kulturellen Leben der Stadt Wels – dem Publikum nahegebracht werden. Viele Aktivitäten von Christian Schuster, gemeinsam mit seiner Tanzgruppe tragen daher seine Handschrift.Als Obmann der Siebenbürger Nachbarschaft Wels sehr engagiert, ist ihm ein besonderes Herzensprojekt die Partnerschaft Wels – Bistritz, die heuer ihr 10-jähriges Bestehen begeht. Im Rahmen dieser Kooperation ist es Christian Schuster zu verdanken, dass innerhalb dieser Partnerstadt ein reger musikalischer Austausch mit Schülern des Bistritzer Musiklyzeum und der Landesmusikschule Wels entstanden ist. Auftritte beim Siebenbürgischen Kulturherbst in OÖ. fanden hier durch die Initiative von Christian Schuster statt und bereicherten damit das vielseitige Programm des Kulturherbstes. Nicht nur musikalisch, sondern auch durch andere Aktivitäten und eben dem Wirken von Christian Schuster sind der Austausch und die damit verbundenen Begegnungen bereichernd. Damit noch nicht genug, vertritt er die Siebenbürger Sachsen im Kulturverein der Heimatvertriebenen in Wels mit seinem Engagement. Mehrere Ehrungen und Auszeichnungen sind Christian Schuster schon zuteilgeworden, dazu gehören das ihm 1999 verliehene Ehrenzeichen in Silber des Verbands der Siebenbürger Sachsen in OÖ für die Jugendarbeit, 2001 die Kulturmedaille in Silber der Stadt Wels und 2014 die Kulturmedaille in Gold der Stadt Wels. 2015 erfolgte die Überreichung des Ehrenzeichens des Lands OÖ. für Verdienste für die OÖ. Jugend sowie 2018 das Ehrenzeichen in Gold des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich. Die nun verliehene Prof.-Hans -Samhaber-Plakette reiht sich somit an alle vorangegangenen Auszeichnungen, bestätigt aber, dass Persönlichkeiten wie Christian Schuster es verdient haben, vor den Vorhang geholt zu werden.Im Rahmen einer Feierstunde wurden die Auszeichnungen an die Geehrten in der Sala terrena im Stift St. Florian von Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer, Kulturdirektorin Mag. Nazzal, Bürgermeister Bernd Schützeneder, den Vizepräsidenten Kons. Christine Huber und Martin Gundendorfer und Generalsekretär Dr. Klaus Landa überreicht. Für eine stimmungsvolle musikalische Umrahmung der Veranstaltung, durch die Sabine Kronberger führte, sorgte das Kremsegger Hornquartett. Bei einem kleinen Empfang konnte die Feier in gemütlichem Rahmen ausklingen. Vor der Feierstunde nutzen zahlreiche Gäste zudem die Möglichkeit einer Führung durch die Ausstellung „Bruckners Visionen. Wie alles begann“. Das OÖ Forum Volkskultur ist der Dachverband und die Interessenvertretung der Volkskultur in Oberösterreich. Seine Aufgabe ist es, Menschen für Volkskultur zu begeistern, sie zu vernetzen, auf die Lebendigkeit und Vielfalt der Volkskultur hinzuweisen sowie die volkskulturelle Arbeit zu unterstützen. 25 Landesverbände und Arbeitsgemeinschaften sind unter dem Dach des OÖ Forums Volkskultur zusammengeschlossen. Der Verband der Siebenbürger Sachsen in OÖ ist seit 2017 Mitglied im OÖ Forum Volkskultur.

Quelle: Ingrid Schuller und Medieninfo OÖ Forum Volkskultur