Siebenbürgischer Keramikmalkurs in Österreich: Neuanfang und Bewahrung von Traditionen

Liebe Freunde der siebenbürgischen Keramikmalerei! Bis 2024 wurde der beliebte Keramikmalkurs unter der Leitung von Monika Haas und ihrer Assistentin Brigitte Harrer in bewährter Form in der Landesbildungsanstalt Zell a.d. Pram abgehalten. Da nun Frau Haas in den Ruhestand getreten ist und dies nach über 40 Jahren, in denen sie den Kurs ohne Unterbrechung führte, ist es Zeit, sich nach Neuem umzusehen, aber auch Neuland zu betreten.

Abschlussfoto mit den Kursteilnehmern des 41. Siebenbürgischer Keramikmalkurses (diese Zeitung berichtete): Monika Haas mit Blumenstrauß (vordere Reihe, Dritte von links), außen rechts Bundeskulturreferentin Ingrid Schuller. Foto: H./M.

Mit Freude darf ich berichten, dass wir eine kompetente Nachfolgerin für Monika Haas gefunden haben, und ebenso ist es eine Freude, dass sich Brigitte Harrer, die stets an Monika Haas‘ Seite war, weiterhin in den Kurs einbringen wird. Ihre Erfahrungen, ihre Begeisterung und Liebe für die Keramikmalerei ist auch nach so vielen Jahrzehnten ungebrochen und daher wird sie gemeinsam mit Liliya Vetseva als die neue Kursleiterin, eine gebürtige Bulgarin, die in Gmunden am Traunsee sesshaft geworden ist und hier eine kleine Keramikwerkstätte besitzt, den Kurs in bewährter Form weiterführen. Mit Liliya (Lilly) habe ich eine von Natur aus begnadete Künstlerin gefunden, mit der ich schon lange eine Freundschaft pflege und welche mir für den bisherigen Keramikmalkurs stets eine besondere Rohware von sehr guter Qualität aus Italien besorgt hat. Lilly selbst stammt aus einer Künstlerfamilie, ihre Liebe zur Natur findet man in ihrer Malerei in schönster Form und Ausdrucksweise wieder, es ein Gewinn allemal, sie als neue Kursleiterin begrüßen zu dürfen.Neuland betreten heißt auch einen Ortswechsel durchzuführen. Gmunden, als die Keramikstadt weltweit bekannt, bietet uns für die kommenden Kurse den besten Boden. Daher habe ich das Seminarhotel Magerl, am Fuß des Traunsteins gelegen, als den neuen Ort für uns Keramikmalende ausgesucht. Es wird ein neuer Ort der Begegnung werden, einmal im Frühjahr den Pinsel zu schwingen und dabei den schönsten Ausblick auf den Traunsee und Umgebung zu haben.Wie oft sagt man, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere, so ist es wirklich. Dass die Tradition der siebenbürgischen Keramikmalerei nicht verloren geht, dass sich immer wieder neue Personen finden, die sich dafür interessieren, ist Aufforderung genug, den Blick nach vorne zu richten. Wir werden weiterhin die Motivwelt der siebenbürgischen Keramik verfolgen, werden uns an Neues wagen und so die Traditionen bewahren und weitergeben, darauf freue ich mich schon heute.Der Termin für den Keramikmalkurs ist der. Alle dazugehörigen Informationen werde ich Anfang des kommenden Jahres bekanntgeben. Mit der Unterstützung meines Teams werden wir es schaffen, dass der Kurs auch zukünftig bestehen bleibt. Ich lade heute schon ein, mit mir den neuen Weg zu gehen!Ich wünsche allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein gutes neues Jahr mit viel Gesundheit und Freude am Schaffen! Ihre Bundeskulturreferentin der Siebenbürger Sachsen in Österreich,

Ingrid Schuller