Kulturmedaille der Stadt Traun an „Lustige Adjuvanten“ verliehen

Die Stadt Traun würdigt seit vielen Jahren mit der Kulturmedaille ehrenamtliches Schaffen im Kulturbereich. Schon in der Vergangenheit haben sich Mitglieder unserer Gemeinschaft diese Auszeichnung erarbeitet. Groß war daher unsere Freude, dass zwei Musiker aus unseren Reihen bei der Kulturgala im Spätherbst die „Kulturmedaille der Stadt Traun“ von Bürgermeister Ing. Karlheinz Koll erhielten: Karl Karniek und Günther Schädl.

Von links: Bürgermeister Ing. Karlheinz Koll, der geehrte Musiker Karl Karniek, Kulturstadtrat Ing. Mag. Johann Böhm. Foto: Stadt Traun

Von links: Bürgermeister Ing. Karlheinz Koll, der geehrte Musiker Kons. Günther Schädl (in der Uniform der Trachtenkapelle Traun), Kulturstadtrat Ing. Mag. Johann Böhm. Foto: Stadt Traun

begann seine musikalische Karriere bei einem Siebenbürger Sachsen: Als Privatlehrer für Tenorhorn wurde für den damals achtjährigen Karl nämlich ein gewisser Hans Anner engagiert. Später absolvierte Karl beim OÖ. Blasmusikverband die Ausbildung zum Kapellmeister. 1991 bis 2015 war er Mitglied der Trachtenkapelle Traun „Siebenbürger“ und spielte dort die Tuba. Seit 2012 ist Karl Mitglied der „Lustigen Adjuvanten“, dort spielt er Tenorhorn. 2020 hat er gemeinsam mit Günther Schädl die musikalische Leitung der Adjuvanten übernommen und ist bei allen Ausrückungen der Kapelle federführend dabei. Karl setzt sich unermüdlich für den Bestand des Vereins ein. Herzensangelegenheit ist ihm die Jugendarbeit – er möchte Kindern und Jugendlichen die Freude an der Blasmusik und ein Kameradschaftsgefühl vermitteln. Dies gelang ihm auch bei der Trachtenkapelle Traun, wo er jahrelang das Jugendorchester leitete. Karl Karniek war bzw. ist aber auch über Trauns Stadtgrenzen hinaus tätig: Im Musikverein Pöstlingberg (hier ist er das älteste und am längsten dienende Mitglied), im „Pöstlingberg-Sextett,“ in der Pesenbachtaler Musik (hier war er Gründungsmitglied), im Musikverein Langholzfeld (als Kapellmeister). Daneben spielt er mit Gattin Ingrid noch in kleinen Formationen bei diversen Anlässen auf, etwa beim Kathreintanz. Er ist durch und durch Musiker und wo auch immer er gebraucht wird, ist er zur Stelle.Ebenfalls die Kulturmedaille verliehen bekam: Er ist bereits seit dem Jahr 1984 Mitglied der Trachtenkapelle Traun und spielt hier Tenorhorn und Posaune. Er hat die Ausbildung zum Kapellmeister absolviert und stellte sich in einer Zeit, in der die Trachtenkapelle keinen Kapellmeister hatte, zur Verfügung. Von 2010 bis 2013 war er somit für die musikalische Ausrichtung verantwortlich und übernahm später das Amt als Kapellmeister-Stellvertreters. Er ist bei den „Lustigen Adjuvanten“ schon seit deren Gründung im Oktober 2005 aktiv und teilt sich dort zudem seit 2020 mit Karl Karniek das Amt des Kapellmeisters. Günther begann seine musikalische Laufbahn beim Musikverein Rohr im Kremstal, wo er seit seiner Jugend musiziert und lange Jahre als Kapellmeister sowie in anderen Funktionen tätig war. 2017 erhielt er für dieses Engagement den Ehrenring der Gemeinde Rohr, seinem Heimatort, verliehen. Für die ebenfalls jahrzehntelange Tätigkeit als Landes- und Bezirksstabführer des OÖ Blasmusikverbandes wurde ihm vom Land Oberösterreich der Titel „Konsulent für Musikpflege“ verliehen. Er ist sowohl der Trachtenkapelle als auch den Adjuvanten eine unverzichtbare Stütze und spielt zudem bei der TTK-Big Band Posaune: Ende der 70er Jahre gegründet als Tanzorchester der Trachtenkapelle, ist diese Formation heute ein eigenständiger Verein und pflegt den Big Band-Sound. Günther ist ein Vollblutmusiker, der mit seiner hilfsbereiten Art sehr geschätzt wird. Er hat als Ehe- und Lebenspartnerin eine Siebenbürgerin aus unseren Reihen gefunden hat und wurde vor vielen Jahren in einer lustigen Zeremonie von uns zum Sachsen geschlagen.Ob Karl Karniek oder Kons. Günther Schädl – beide gehören zu uns und wir hoffen, dass beide noch sehr lange musizieren können und dass wir alle noch viele schöne (musikalische) Stunden mit ihnen erleben dürfen, ob beim Krautwickleressen, beim Ostergießen, einem Dämmerschoppen oder auf einer Sierbenbürgenreise! Danke für die geleistete Arbeit und Gratulation zur Kulturmedaille! Karl und Günther sind beide „Beutesachsen“, die wir ins Herz geschlossen haben und nicht mehr hergeben!

Irene Kastner