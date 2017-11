Von Hermannstadt nach Brüssel und zurück

Eine berufliche Erfolgsgeschichte bekamen die Schüler der 11. Klassen des Brukenthalgymnasiums Anfang November zu hören. Eine ehemalige Absolventin der Schule, Ioana Bobes, die 1995 ihr Abitur gemacht hat, war zu Gast und beschrieb ihre Karriere, die sie nach der Universität ins rumänische Außenministerium und von dort ins Europäische Parlament (EP) führte.

Ioana Bobes, die 1991 übrigens „Miss Brukenthal“ war, war von 2008 bis 2011 im Pressedienst des EP und von 2011 bis 2017 im Ausschuss für Menschenrechte (Schwerpunkt: afrikanische Länder) tätig. Zur Zeit arbeitet sie im Besucherdienst des Parlamentes, das jährlich von ca. 300 000 Personen besucht wird. Dieser Besucherdienst organisiert auch das Programm „Back2School“ („Zurück in die Schule“), durch das Schüler die EU besser kennenlernen sollen.In ihrer kurzweiligen Präsentation, die von den Schülern überwiegend sehr positiv aufgenommen wurde, berichtete Ioana Bobes von ihrer täglichen Arbeit in Brüssel und stellte insbesondere die europäischen Parteien und die rumänischen Abgeordneten im EP vor. Kritisch beleuchtete sie dabei den monatlichen „Wanderzirkus“ zwischen Brüssel und Straßburg. Darüber hinaus zeigte sie Karrieremöglichkeiten auf und erinnerte die Schüler nicht zuletzt daran, bei den Europawahlen im Mai 2019 von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Ioana Bobes hat der Brukenthalschule außerdem angeboten, am „European Youth Event“ (EYE), einer europäischen Jugendbegegnung, teilzunehmen, die im Juni 2018 in Straßburg stattfinden wird und für die sich jetzt bereits 25 Brukenthalschüler angemeldet haben.

Hugo-Alexander Frohn