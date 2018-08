1. August 2018 Druckansicht

Konzertreihe „Michelsberger Spaziergänge“

Hermannstadt – Am 22. Juli begann die sommerliche Konzertreihe „Michelsberger Spaziergänge“, die alljährlich in der evangelischen Dorfkirche in Michelsberg abgehalten wird. Sie versteht sich als Kammermusik-Förderung für Musiker, deren Biografien eng mit Hermannstadt verbunden sind und die sich bei dieser Gelegenheit ohne Vorgaben oder Einschränkungen kreativ verwirklichen können.

Zur Eröffnung konzertierte das Quartett „Baroque Ensemble Transylvania“ aus Klausenburg mit Musik vom Ende des 18. Jahrhunderts. Am 29. Juli spielte die Gruppe Quarto 'Oro Barockmusik unter dem Titel „Frühbarocke Wallfahrten“. Am 5. August (immer um 17.00 Uhr) gibt es ein Familienkonzert mit Monica Florescu. Die Pianistin tritt mit ihren Töchtern Karina und Rafaela auf. „Von Schottland bis in die Maramuresch“ geht es am 12. August mit dem „Duo Marmor“ (Klarinette und Fagott) auf einer musikalischen Reise durch den zentral- und mitteleuropäischen Raum mehrerer vergangener Jahrhunderte. Am 19. August spielt das „Duo Elena und Paul Cristian“ frühbarocke Musik für Violine und Orgel. Das Ehepaar gilt als Dauerbrenner in Bezug auf Konzerte in siebenbürgischen Kirchenburgen. Mehr zum Programm ist auf der Webseite des Veranstalters zu erfahren: Zur Eröffnung konzertierte das Quartett „Baroque Ensemble Transylvania“ aus Klausenburg mit Musik vom Ende des 18. Jahrhunderts. Am 29. Juli spielte die Gruppe Quarto 'Oro Barockmusik unter dem Titel „Frühbarocke Wallfahrten“. Am(immer um 17.00 Uhr) gibt es ein Familienkonzert mit Monica Florescu. Die Pianistin tritt mit ihren Töchtern Karina und Rafaela auf. „Von Schottland bis in die Maramuresch“ geht es ammit dem „Duo Marmor“ (Klarinette und Fagott) auf einer musikalischen Reise durch den zentral- und mitteleuropäischen Raum mehrerer vergangener Jahrhunderte. Amspielt das „Duo Elena und Paul Cristian“ frühbarocke Musik für Violine und Orgel. Das Ehepaar gilt als Dauerbrenner in Bezug auf Konzerte in siebenbürgischen Kirchenburgen. Mehr zum Programm ist auf der Webseite des Veranstalters zu erfahren: www.michelsberger-spaziergaenge.evang.ro/ NM

Schlagwörter: Michelsberg, Kirchenburg, Musik, Konzerte

