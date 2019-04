Planung der Sachsentreffen 2019, 2020 und 2021

Hermannstadt – In der Vertreterversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Siebenbürgen (DFDS), der auch die Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Herta Daniel, beiwohnte, wurde über die Sachsentreffen 2019, 2020 und 2021 diskutiert. Das Sachsentreffen 2019 in Bistritz soll sich diesmal über drei Tage, das Wochenende vom 20. bis 22. September, erstrecken und unter dem Motto „Gemeinsam. Gedenken. Aufbauen“ stehen.

Tänze und Musik beim Sachsentreffen 2018 in Mediasch. Foto: George Dumitriu

Themenschwerpunkte sind das Jahr des Ehrenamtes der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR) und die Evakuierung der Siebenbürger Sachsen aus Nordsiebenbürgen 1944 im Zuge des Zweiten Weltkriegs. Am Freitag davor findet das Treffen der Heimatortsgemeinschaft (HOG) Bistritz-Nösen statt. Als Organisatoren des diesjährigen Sachsentreffens fungieren das DFDS, die HOG Bistritz-Nösen, das Rathaus Bistritz und die EKR.Auch für das Sachsentreffen 2020 stehen Ort und Termin bereits fest: am 19. September findet es in Großau statt. 2021 soll es dann wieder ein „großes Sachsentreffen“ in Hermannstadt geben, ähnlich dem vor zwei Jahren. Hierfür fand bereits die zweite Vorbereitungssitzung mit den Mitorganisatoren aus Deutschland statt. Wie die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien (ADZ) aus einem Gespräch mit DFDS-Geschäftsführer Winfried Ziegler berichtet, wolle man sich als Zielgruppe vor allem an die bereits in Deutschland geborene oder in der Kindheit ausgewanderte Generation der Siebenbürger Sachsen wenden. Ein weiteres Thema sei außerdem der gemeinsame Einsatz für die Dörfer in Siebenbürgen, denen wieder Perspektive gegeben werden soll. Außerdem fällt der 300. Geburtstag von Samuel von Brukenthal in das Jahr 2021 und soll entsprechend gewürdigt werden.

NM