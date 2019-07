Zum siebten Mal: Kulturwoche Haferland

Die siebte Haferland Kulturwoche findet vom 25.-29. Juli statt. Veranstaltungsorte sind Arkeden, Deutsch-Weißkirch, Hamruden, Keisd, Reps, Deutsch-Kreuz, Bodendorf, Radeln, Meschendorf und Klosdorf. Geboten werden Ausstellungen, Filmvorführungen, Konzerte, Gottesdienste, Workshops, Tanzdarbietungen und eine Theateraufführung.

Die Verköstigung der Besucher kommt nicht zu kurz: In allen Ortschaften werden regionale Speisen angeboten, zum Beispiel bei einem Brunch in Keisd am 26. Juli um 14.00 Uhr oder in Bodendorf an der frischen Luft am 28. Juli um 10.00 Uhr. Am 26. Juli kann man in der Repser Kirchenburg ab 16.00 Uhr die Fotoausstellung „Reps in den alten Zeiten“ sehen sowie „Vergessene Handwerke“ kennenlernen. In Deutsch-Kreuz werden am 27. Juli um 11.00 Uhr die Ausstellungen „Was sächsische Truhen erzählen“ und „Das Leben in Deutsch-Kreuz“ (Malerei von Hans Schuster) eröffnet. Das zehnjährige Jubiläum der Tabaluga Stiftung wird am 28. Juli ab 13.00 Uhr in Radeln gefeiert. Auf der Internetseite www.haferland.ro/de ist das ausführliche Programm zu finden; es kann auch hier als pdf-Datei heruntergeladen werden.