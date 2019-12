Deutschland und USA fördern Kirchenburgen

Hermannstadt – Die Stiftung Kirchenburgen hat von der Bundesrepublik Deutschland eine Sonderförderung von einer Million Euro für Maßnahmen der Sicherung und Erhaltung der siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgenlandschaft und vom amerikanischen "Ambassador Fund for Cultural Preservation" 500 000 US-Dollar für die Kirchenburg Almen erhalten.

Die Gelder aus Deutschland können bis 2022 für bauliche Maßnahmen zur Denkmalpflege, Bewerbung oder Dokumentation von beweglichen Kulturgütern der Evangelischen Kirche Rumäniens (EKR) eingesetzt werden. Die Gelder aus den USA sind für die Renovierung und funktionelle Umgestaltung der evangelischen Kirche in Almen im Rahmen des Projekts „Entdecke Almen wieder“ (Redescoperiţi Alma Vii), durchgeführt vom Mihai Eminescu Trust (MET), vorgesehen. Das Projekt im Rahmen der mehrere Dörfer mit Kirchenburgen umfassenden Aktion „Selbständiges Dorf“ sieht vor, die lokale Dorfgemeinschaft in die erzieherischen, kulturellen und touristischen Aktivitäten in und um die Kirchenburg einzubinden und auf diese Weise wirtschaftlich zu fördern. Die baulichen Maßnahmen in Almen sollen bis Ende 2021 abgeschlossen werden.

NM