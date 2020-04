Infos für deutsche Staatsbürger in Rumänien

Berlin – Das Auswärtige Amt rät allen deutschen Staatsbürgern von nicht unaufschiebbaren Reisen ab und allen deutschen Touristen, die sich in Rumänien aufhalten, sich dringend um eine sofortige Rückreise nach Deutschland mit den noch bestehenden Rückflugoptionen über das europäische Ausland zu bemühen.

Alle aus Deutschland einreisenden Personen (sie gelten als aus der „roten Zone“ kommend) müssen sich in Rumänien in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Die in Rumänien lebenden deutschen Staatsbürger, das betrifft auch den Kurzzeitaufenthalt, werden aufgerufen, sich in die Liste ( https://elefand.diplo.de/elefandextern/home/login!form.action ) des Auswärtigen Amtes einzutragen, um den Kontakt zur zuständigen Auslandsvertretung im Rahmen von Krisenvorsorge- und Krisenreaktionsmaßnahmen zu gewährleisten. Aktuelle Hinweise auf der Webseite https:// rumaenien.diplo.de/ro-de/aktuelles/-/2312186

