Hermannstadt fördert Ökotourismus

Hermannstadt – „Jahre der Wanderschaft“ nennt sich das Pilotprojekt zur Bewerbung von Ökotourismus in Hermannstadt, dessen erste Etappe die Kreisverwaltung mit 1,5 Millionen Lei fördert, berichtet die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien (ADZ). Mit dem Projekt sollen die Wanderinfrastruktur in der Region verbessert und nachhaltiger Tourismus mit Aktivitäten in der freien Natur unterstützt werden. Damit will man dem pandemiebedingt gestiegenen Bedürfnis der Menschen nach Bewegung an der frischen Luft und Naturerleben Rechnung tragen, heißt es.