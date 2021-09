Einzigartiges Oktoberfest in Kronstadt eröffnet

Kronstadt – Mit dem Aufmarsch von Bierwagen und Blasmusik startete am 2. September die zwölfte Auflage des Kronstädter Oktoberfestes.

Kreisratsvorsitzender Adrian Vestea (links) und Christian Macedonschi beim Anzapen des einzigartigen Oktoberfestes in Kronstadt. Foto: Ralf Sudrigian (ADZ)

Im Wiesenzelt am Gelände des ehemaligen Munizipalstadions in Kronstadt-Bartholomae begrüßte Christian Macedonschi unter den Ehrengästen u.a. den Nürnberger Stadtrat Werner Henning und den Kronstädter Kreisratsvorsitzenden Adrian Veștea, der das erste Bierfass anzapfte. Henning betonte, dass das Kronstädter Oktoberfest in diesem Jahr coronabedingt das Einzige in Europa sei. Das Oktoberfest läuft bis zum 12. September, berichtet Ralf Sudrigian in der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien