Bilanz und hoffnungsvoller Ausblick der Stiftung Kirchenburgen

Ein neues Jahr hat begonnen, auch für die Stiftung Kirchenburgen der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien. Zu den alten Herausforderungen, denen das Team mit der gewohnten Leidenschaft begegnen wird, kommen auch neue Perspektiven und optimistischer Tatendrang. Ein großer Unsicherheitsfaktor bleibt aber weiterhin die Corona-Pandemie.

Das Kirchendach in Irmesch wird in diesem Jahr saniert. Foto: Stefan Bichler

Projekte in allen Bezirken

Urlaub in der Kirchenburg

Den Abschluss des alten Jahres bildet für die Stiftung Kirchenburgen der zur Tradition gewordene Weihnachtsmarkt in Holzmengen. Noch nie kamen so viele Gäste zu der Veranstaltung wie 2021. Gemeinsam mit den Sponsoren und Partnern zieht Organisatorin Ruth István zufrieden Bilanz: „Nach der Coronapause im Jahr 2020 haben wir uns diesmal dafür entschieden, den Markt unter Berücksichtigung der 3-G-Regeln durchzuführen, damit jeder die Möglichkeit hat, teilzunehmen. Der enorme Zuspruch unter den Besuchern ist die schönste Belohnung.“Auch für das Bau-Team der Stiftung fällt der Rückblick positiv aus: Reparaturarbeiten in Großlasseln, Schlatt und Schmiegen im Rahmen des Dächerprogramms wurden erfolgreich abgeschlossen. Ebenso positiv verliefen die Notintervenionen in Braller, Maniersch und Tarteln. Neue Wege der Denkmalpflege wurden mit den Freiwilligen des Vereins „European Heritage Volunteers“ in Holzmengen und Hundertbücheln beschritten. Aufgrund dieser guten Erfahrung wird eine alljährliche Zusammenarbeit mit dieser Partnerorganisation angestrebt.Für das Jahr 2022 stehen Aktivitäten in Gemeinden aller fünf Kirchenbezirke auf der Agenda: In Braller wird das historische Fruchthaus im Südosten der Kirchenburg ab dem Frühjahr einer kompletten Dachinstandsetzung unterzogen. Bereits im November 2019 war das Speichergebäude im Hinblick auf diese Eingriffe vorbereitend inspiziert worden. Eine Dachsanierung steht auch am Kirchengebäude von Irmesch auf dem Programm. Dort soll zusätzlich ein System zur Wasserableitung künftigen Schäden an der Bausubstanz vorbeugen. In Scharosch bei Fogarasch werden die sanierten Stützpfeiler abgedeckt. Für die Dacharbeiten in Martinsdorf haben die konkreten Planungen bereits begonnen. Weitere Maßnahmen im Dächerprogramm der Stiftung Kirchenburgen sind 2022 auch in Bußd bei Mühlbach und in Weingartskirchen geplant.Besonders interessant versprechen die Arbeiten an der Kirchenburg in Langenthal zu werden: Um die wertvolle Kassettendecke besser zu schützen, wird ein Dachboden in den Dachstuhl eingebaut, der zusätzlichen Schutz vor allfällig eindringendem Wasser bieten wird. „Außerdem wird diese Konstruktion künftig zur regelmäßigen Wartung des Daches benutzt“, sagt Denkmalschutzbeauftragter Sebastian Bethge. So sei es zum Beispiel deutlich einfacher, nach einem starken Sturm beschädigte oder abgefallene Ziegel zu ersetzen.Ein neues Terrain möchte die Stiftung im Bereich Nutzungserweiterung erschließen. Ein Beherbergungsprojekt der besonderen Art soll 2022 in Henndorf, Hundertbücheln und Kirtsch finalisiert werden. Schon seit 2019 bereitet sich die Stiftung Kirchenburgen darauf vor, in Nebengebäuden der Kirchen in den drei erwähnten Gemeinden exklusive Unterkunftsplätze für Besucher zu schaffen.Um den Aufenthalt in den Kirchenburgen auch für die jüngsten Gäste spannend zu gestalten, werden es in diesem Jahr Quizheftchen in rumänischer Sprache herausgeben. Die Präsentation dieser informativen und unterhaltsamen Broschüren für ausgewählte Kirchen, die erfahrungsgemäß von besonders vielen Besuchern frequentiert werden, soll in der Kirchenburg von Großau stattfinden.Wie stark die Zahl der Reisenden und Fachtouristen in diesem Jahr steigen wird, hängt natürlich in erster Linie vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. „Jedenfalls wird die Kirchenburgenlandschaft sich auch 2022 wieder von ihrer gastfreundlichsten Seite zeigen“, betont Ruth István.