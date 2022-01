Teutsch-Haus stellt Buch über Architekt Fritz Balthes online vor

Das Hermannstädter „Friedrich-Teutsch“-Begegnungs- und Kulturzentrum lädt für Montag, den 31. Januar, um 18.00 Uhr (Deutschland 17.00 Uhr) zur Online-Vorstellung des Buches „Architekt Fritz Balthes 1882-1914. Sein Denken und Schaffen als Beitrag zum siebenbürgischen Kulturerbe“ herzlich ein.

Die jüngste Publikation in der Reihe Miscellanea ecclesiastica des Zentralarchivs der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR) im Teutsch-Haus wurde von einem länderübergreifenden Autorenkollektiv – Dr. Hansotto Drotloff, Dr. Hermann Fabini, Gyöngyvér Foth, Dr. Timo Hagen, Stefan Jammer (Fotografie und Layout), Konrad Klein, Heidrun König, Dr. Michael Lißke, Dr. Gerhild Rudolf (Redaktion), Dr. Irmgard Sedler, Werner Sedler – unter Mitwirkung von Elisabeth Deckers, Dr. Gudrun Ittu und Cristian Sencovici erarbeitet und im November 2021 bei „Honterus“ in Hermannstadt gedruckt.Der 1882 in Schäßburg geborene Fritz Balthes war ein hervorragender Architekt, Stadtplaner, Kunsthistoriker, Kulturförderer und Denkmalschützer. Das kulturgeschichtliche Lese- und Bilderbuch mit sowohl dokumentarischem als auch ästhetischem Anspruch bietet eine facettenreiche Darstellung des Wirkens Balthes‘ und trägt damit zur Vermittlung des siebenbürgisch-sächsischen Kulturerbes bei.Die Arbeit und den Druck des Buches haben gefördert: Landeskonsistorium der EKR, ZETO, Landesamt Kärnten, Stiftung Patrimonium Saxonicum, Cincșor – Transilvania – Case de Oaspeți, HOG Mediasch, Lars Fabritius, Demokratisches Forum der Deutschen in Rumänien, Departement für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der rumänischen Regierung.Da in Hermannstadt zurzeit pandemiebedingt keine günstigen Voraussetzungen für ein präsentisches Treffen gegeben sind, würde es uns umso mehr freuen, Sie am Montag, dem 31. Januar 2022, im virtuellen Raum zu einer interaktiven Begegnung begrüßen zu dürfen.Die: Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/87455988244?pwd=bEx0K0o5NHAxSEU0TURXdTZCZHFBUT09Meeting ID: 874 5598 8244Passcode: 436226