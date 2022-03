Aufruf der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR): Ukraine-Flüchtlingen helfen

Im Rahmen der vielfältigen Bemühungen in der rumänischen Gesellschaft arbeitet auch die EKR, um das Leid und die Not der vielen Flüchtlinge aus unserem Nachbarland zu lindern.

In den landeskirchlichen Erholungsheimen, in Pfarr-, Gemeinde- und Wohnhäusern der Kirche haben die Familien, vornehmlich Frauen und Kinder, Zuflucht und Schutz gefunden, Betreuung und Fürsorge erfahren. Nachdem gerade die Begegnungsstätten in Michelsberg und Wolkendorf, aber auch die Jugend- und Gemeindehäuser verbindlichen Buchungen und Terminen, besonders in der Saison, entgegen gehen, wollen und müssen wir Ersatzmöglichkeiten schaffen. Darum fragt die Heimatkirche hiermit an, ob und für wie lang Schwestern und Brüder, die noch Häuser in unseren Gemeinden haben, bereit sind, diese für die Aufnahme von Flüchtlingen bereitzustellen. Das Landeskonsistorium kann sich bemühen, eine Pauschale für den Aufenthalt ab einem Monat als Unterstützung dieser christlichen und diakonischen Hilfestellung zu vermitteln. Wir bitten Rückmeldungen der Kanzlei des Landeskonsistoriums zukommen zu lassen per Mail an: ekr.landeskon[ät]evang.ro, telefonisch unter (00 40) 7 29 05 63 90, um gemeinsam über die Möglichkeiten zur Durchführung zu beraten.

Friedrich Gunesch