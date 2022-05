Wie geht es in Schmiegen weiter? Neues vom Verein Kulturerbe Kirchenburgen e.V.

Seit der letzten Aktion rund um die Kirche in Schmiegen, für die sich unser Verein in besonderem Maße einsetzt, hat sich einiges getan, worüber wir berichten wollen, weil wir den Erfolg und die Freude mit allen, die sich dafür interessieren, teilen wollen.

Deckenarbeiten an der Kirche in Schmiegen. Foto: Alexander Kloos

Im letzten Jahr haben wir über die erfolgreiche Dachsanierung durch die Stiftung Kirchenburgen sowie über den von unserem Verein organisierten Archäologie-Workshop berichtet. Im September dann der Abschluss mit dem Konzert „Rock4Monuments“ – „Rock pentru Monumente“, welches als Konzertreihe angedacht ist.Über den Winter waren wir nicht untätig und haben neben der Entwicklung neuer Projekte auch an den bestehenden fleißig weiter „gestrickt“. Eines dieser Projekte ist ein im Laufe der Zeit gereifter Plan, der nun greifbar wird. Die Investitionen in die Kirche von Schmiegen sollen nicht „umsonst“ sein, daher gewann die Idee, diese Kirche zu pachten und neue Nutzungsmodelle und -konzepte zu erarbeiten, immer mehr an Kontur. Dass dies kein einfaches Unterfangen wird, haben wir gemerkt, als wir uns in die Materie eingearbeitet haben. Die erste Hürde war die Einwilligung der Vereinsmitglieder für dieses Vorhaben zu bekommen.Die Zustimmung des Bezirkskonsistoriums Mediasch sowie des Landeskonsistoriums lagen bereits vor, so galt es nun, den Pachtvertrag aufzustellen und rechtlich abzusichern. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Dezember 2021 wurde den Mitgliedern ein Entwurf des Pachtvertrages zur Abstimmung vorgelegt. Das Interesse war groß und in einer angeregten Fragerunde konnten Einwände ausgeräumt und neue Anregungen aufgenommen werden. In einer zweiten außerordentlichen Mitgliederversammlung wurde der Vorstand beauftragt, den Abschluss des Pachtvertrages in die Wege zu leiten. Das ist ein deutlicher Vertrauensbeweis, und der Vorstand ist sich der Wichtigkeit der Aufgabe bewusst.Die nächste Erfolgsmeldung kam im Februar 2022 mit dem Abschluss der Erneuerung der Decke des Kirchenschiffs in Schmiegen, die durch das beschädigte Dach in der Vergangenheit sehr in Mitleidenschaft gezogen worden war. Durch das eindringende Regenwasser waren auch die wertvollen freigelegten Fresken in Gefahr. Die Deckenreparatur wurde vollständig aus Vereinsmitteln gestemmt. Nun können weitere Reparaturen in Angriff genommen werden.Ein weiterer offener Punkt auf der Agenda war der Antrag auf Mitgliedschaft im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. Eine starke Gemeinschaft bedeutet auch starke Partner. Wir sehen in der Mitgliedschaft eine Stärkung der siebenbürgischen Interessen und erhoffen uns natürlich auch Unterstützung in unserer Arbeit und unserem Wirken für den Erhalt des siebenbürgischen Kulturerbes, für das wir uns als Verein einsetzen. Wir danken auf diesem Weg dem Bundesvorsitzenden Rainer Lehni für seine Hilfe und Unterstützung, so dass wir seit März 2022 diese Mitgliedschaft mit Leben füllen können.

Hildegard Kijek