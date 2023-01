Temeswar ist offiziell Kulturhauptstadt Europas

Temeswar – Anfang Januar haben Esch-sur-Alzette (Luxemburg), Kaunas (Litauen) und Novi Sad (Serbien), die drei Kulturhauptstädte Europas 2022, in Athen den Titel an Temeswar (Timișoara), Veszprém am Plattensee (Ungarn) und Elefsina (Griechenland) übergeben.

„Die offizielle Übergabe des Jahres 2023, symbolisch verkörpert durch eine Glasskulptur, war für die offiziellen Vertreter auch eine Gelegenheit, an den Sinn und Zweck der Kulturhauptstädte Europas als einzigartige Projekte zur Würdigung der europäischen Kulturen zu erinnern“, heißt es seitens des Kulturhauptstadtverein „Timișoara 2023“.Die europäischen Kulturhauptstädte arbeiten zusammen und bringen Menschen und Kulturen zusammen. Diese Zusammenarbeit drückt sich in einer ganzen Reihe von Projekten und Initiativen aus, mit dem Ziel, eine langfristige Wirkung für das Jahr selbst und lange danach zu erzielen. Um diese Zusammenarbeit zu verstärken, wird ein gemeinsamer Moment in Form einer offiziellen Übergabe in Athen, Griechenland, gefeiert - der ersten Kulturhauptstadt Europas, die 1985 eingeweiht und von Melina Mercouri zusammen mit Jack Lang initiiert wurde.Temeswar eröffnet die faszinierende Reise in die europäische Kulturhauptstadt am Wochenende vom 17. bis 19. Februar. Die offizielle Eröffnung der Kulturhauptstadt Veszprém erfolgt am 21. Januar, jene in Elefsina am 4. Februar. Das Programm der Eröffnungsfeier in Temeswar ist bereits im Internet zu finden. Eine weitere Liste mit 123 Highlights des Kulturhauptstadtjahres in der Begastadt ist von der Webseite opening.timisoara2023.eu/momente-importante/ abrufbar.

Andreea Oance (ADZ)