26. Februar 2023

Kulturaustausch zwischen Gera und Temeswar

Die Bundesrepublik Deutschland unterstützt eine Reihe von kulturellen Veranstaltungen im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas in Temeswar 2023, berichtet die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien (ADZ)

Die Stadt Temeswar verbindet seit Jahrzehnten eine Städtepartnerschaft mit Gera, die auch durch einen engen Kulturaustausch gelebt wird. Einer der Höhepunkte des Kulturhauptstadtjahres wird die Aufführung der „Gurre-Lieder“ von Arnold Schönberg im September sein. Das Philharmonische Orchester Altenburg Gera erhält für dieses musikalische Austauschprojekt mit Temeswar 360.000 Euro aus dem Förderprogramm „Exzellente Orchesterlandschaft Deutschland“ der Kulturstaatsministerin des Bundes. Damit sollen zwei Großkonzerte sowohl in Gera als auch in Temeswar im September 2023 veranstaltet werden mit jeweils rund 350 Beteiligten. Als weiteres Projekt zwischen den beiden Partnerstädten wird eine gemeinsame Inszenierung zwischen dem Theater Altenburg Gera und dem Deutschen Staatstheater Temeswar mit knapp 190.000 Euro durch die Kulturstiftung des Bundes von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien von Deutschland unterstützt. Die Uraufführung ist im Frühjahr 2024 geplant – als Doppelabend sowohl in Rumänien als auch in Deutschland mit den Ensembles beider Länder.



Der deutsche Botschafter in Rumänien, Dr. Peer Gebauer, erklärte dazu: „Ich freue mich ganz besonders, dass wir den engen Kulturaustausch der beiden langjährigen Partnerstädte Gera und Temeswar mit insgesamt 550.000 Euro substantiell unterstützen können. Die Aufführung des musikalischen Großwerks der ‚Gurre-Lieder‘ von Arnold Schönberg im September 2023 wird einer der Höhepunkte des offiziellen Programms sein.“ Temeswars Bürgermeister Dominic Fritz dankte den Partnern aus Deutschland für ihre „große finanzielle Unterstützung für das Kulturprogramm Temeswar 2023“. Das sei „ein wichtiges Zeichen des Vertrauens in unser Kulturhauptstadtjahr“, sagte Fritz. „Wir sind stolz auf unsere tiefe und lange Zusammenarbeit mit Gera und freuen uns auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer aus ganz Europa.“

Schlagwörter: Temeswar, Kulturhauptstadt, deutsch-rumänische Beziehungen

