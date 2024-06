Großes Sachsentreffen in Hermannstadt: Programm, Freiwillige gesucht und Verkaufsstände

Das Programmheft mit seinen 89 Programmpunkten zum Großen Sachsentreffen wird vom Siebenbürgenforum zusammen mit den Festabzeichen verkauft. Das Heft umfasst neben den Veranstaltungen am Festwochenende vom 2. bis 4. August auch das Rahmenprogramm, das vom 26. Juli bis 11. August 2024 rund um Hermannstadt und in ganz Siebenbürgen angeboten wird.

Titelbild des Programmheftes, das 60 Seiten umfasst

Freiwillige gesucht!

Unterstützung bei der Durchführung der Veranstaltungen und Aktivitäten

Verkauf von Abzeichen und Programmheften

Empfang und Betreuung von Teilnehmern, Gästen und Künstlern

Logistikunterstützung für Transport und Unterkunft

Hilfe bei Informationsständen und Ausstellungen

Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs und Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien

Anmeldung für Verkaufsstände

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen im Rahmen des Großen Sachsentreffens erfolgt aufgrund des Festabzeichens. Es kostet 80 Lei (umgerechnet etwa 16 Euro) und kann entweder beim Sachsentreffen vor Ort an den Infoständen am Großen Ring oder im Vorfeld beim Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt erworben werden (im Sekretariat des DFDH bei Anita Pavel, 1. Stock, Sporergasse 1-3/Strada General Magheru 1-3).Das Programm des Sachsentreffens wird in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 11 vom 8. Juli, veröffentlicht, kann aber jetzt schon hier als pdf-Datei (1,2 MB) heruntergeladen werden.Für das Große Sachsentreffen vom 2.-4. August in Hermannstadt suchen wir verantwortungsvolle und fleißige freiwillige Helfer.: Begeisterung für die Kultur und Geschichte der Siebenbürger Sachsen, Team- und Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit, Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Nach Abschluss des Großen Sachsentreffens erhalten alle Freiwilligen, die ihren Dienst geleistet haben, ein Teilnahmezertifikat. Dieses Zertifikat dient als Anerkennung für ihr Engagement und ihre Unterstützung.Interessenten melden sich bitte über dieses Formular an: https://forms.gle/CkHL7oFPnT7x5ReD8 Bei Fragen bitte das Siebenbürgenforum, E-Mail: sachsentreffen [ät] siebenbuergenforum.ro, kontaktieren.Die Anmeldung für Verkaufsstände beim Großen Sachsentreffen ist bis zum 30. Juni unter sachsentreffen@ siebenbuergenforum.ro möglich. Verkaufshäuschen mit der Grundfläche von 2 x 3 Meter können für 3.000 Lei auf dem Großen Ring oder 2.000 Lei auf dem Kleinen Ring für das gesamte Wochenende genutzt werden. Im Preis inbegriffen sind die Stromkosten, der Auf- und Abbau und sonstige Nebenkosten. Bei der Anmeldung bitte mitteilen, was in dem Stand angeboten werden soll. Eventuell notwendige Genehmigungen für den Verkauf muss der Nutzer des Verkaufsstandes selbst beschaffen. Die Zahl der Stände ist begrenzt. Bis zum 7. Juli wird den Anwärtern mitgeteilt, ob sie einen Stand erhalten können.