



19. März 2026

Rumänien wird Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2028

Rumänien wird das Gastland der 80. Buchmesse (11.-15. Oktober 2028). Einen Vertrag über diese mit Verpflichtungen verbundene Rolle haben der rumänische Kulturminister András Demeter und der Direktor der Frankfurter Buchmesse, Juergen Boos, Ende Februar in Bukarest unterzeichnet.

Der Direktor der Frankfurter Buchmesse sieht in diesem Ehrengast-Auftritt große Chancen für die Präsenz der Kultur des am Übergang von Mittel- nach Südosteuropa gelegenen Landes in Deutschland und Europa: „Wir freuen uns darauf, die Vielfalt der mehrsprachigen Literaturlandschaft Rumäniens in Frankfurt zu erleben.“ Die Siebenbürgische Zeitung wird in einer der nächsten Ausgaben die Ehrengast-Rolle bei der Buchmesse vorstellen und über die Planungen Rumäniens regelmäßig berichten. uk

Schlagwörter: Buchmesse, Frankfurt

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