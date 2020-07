1 • SIMIVALI schrieb am 09.07.2020, 23:19 Uhr:

.....700 Lei Entschädigung für jedes Jahr in der Deportation (siehe Artikel SbZ heute!).

Entschädigungsleistungen.......auf 700 Lei im Monat für jedes Jahr in der Deportation siehe Artikel vom 11. August 2019 SbZ!) Der Entschädigungsbetrag würde, gerechnet auf fünf Jahre,nach der Formulierung im heutigen Artikel der SbZ 723,30€ betragen. Wahrlich eine Wahnsinns-Summe!

8.679,36€ wäre die Entschädigungs-Summe, berechnet pro Monat und Jahr.

Ich wünschte, dass das Antragsverfahren nicht zu lange auf sich warten lässt, damit Betroffene, teilweise in sehr hohem Alter, diese Entschädigung pekuniärer Art bald erhalten.Ihre Entbehrungen, das Leid, in einem bestimmten Lebensabschnitt ohne Eltern aufgewachsen zu sein, kann ihre verlorenen Jahre nicht mit dieser Entschädigung versüßen, jedoch ihren Lebensabend bei oft kleinen Renten etwas erleichtern.