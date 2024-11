1 • ingenius mobile schrieb am 14.11.2024, 11:21 Uhr (um 11:33 Uhr geändert):

Politische Bildung geht über Wahlempfehlungen!

Ich möchte an dieser Stelle unser Verbandsblättchen ein weiteres Mal daran erinnern, dass 90 Prozent unserer Landsleute uns als Verband den Rücken (oder den Allerwertesten) gedreht haben.

Es liegt in unserer Verantwortung über die Politischen Zusammenhänge zu informieren, zu sagen worum es in Rumänien geht, worum es für uns als Siebenbürger Sachsen in Rumänien geht, für uns als rumänische Staatsangehörige, im Ausland (von Rumänien aus gesehen) lebend geht.



Diese Einschränkung unserer Sicht als Verbandsblatt auf die Wahlempfehlung einer Person und des Forums, blendet das komplette politische Spektrum in Rumänien aus.

Sträflicherweise berichten wir noch nicht einmal ausgewogen darüber, wie die großen Politischen Parteien in Rumänien zu unseren Anliegen stehen.



Mir hat Herr Volker Dürr

https://www.siebenbuerger.de/verband/personen/volker-duerr.php

mal im persönlichen Gespräch gesagt: "Herr Hermann, ich habe während meiner gesamten Tätigkeit für die Landsmannschaft, versucht die Equidistanz zu allen im Bundestag vertretenen Parteien zu wahren."

Warum hat unsere Verbandszeitung dieses Credo nach Volker Dürr NICHT weiter beherrzigt?!



Ein weiteres Beispiel: als Klaus Iohannis dem Forum den Rücken gedreht hat, um sinnvollerweise sein Politisches Gewicht in Rumänien in eine entsprechendere Wagschale zu werfen, war das "bashing" unter unseren Landsleuten enorm und für Beobachter unerträglich. Damals habe ich die in dem politischen Zusammenhang entsprechend notwendige Einordnung durch diese Zeitung ebenfalls kläglich vermisst!



Hören wir endlich auf, es wie noch im letzten Jahrhunderd in den Gemeinden (nicht nur in Bayern) nach der Predigt /in der Messe, Empfehlungen für den Gang zur Urne zu geben!

Mündige Mitglieder und solche die es werden wollen,

BRAUCHEN DAS NICHT!



Bitte klären Sie darüber auf um welche Themen es in Rumänien in der nächsten Legislaturperiode geht, was unser Anteil daran sein kann,wie wir uns engagieren können?



Denken sie bei der Redaktion daran: diese Zeizung erreicht 90 Prozent der Landsleute NICHT (tendenz steigend).

Holen sie sich dringend Hilfe um Aufklärungsarbeit (nicht nur Politische) zu leisten. Wahlempfehlungen können "cireasa de pe tort sein) keineswegs aber in der Luft aufgehängt sein.



Was die politischen Bildungseinrichtungen angeht, gibt es ein breites Spektrum.

Ich nehme beispielsweise morgen und übermorgen an folgender Veranstaltung teil:



https://www.apb-tutzing.de/Tagungsprogramme/2024/46-3-24-programm.pdf



Tut nicht weh und öffnet den Horizont ungemein.



Ganz unabhängig davon, mache ich keinen Hehl daraus, dass ich als rumänischer Staatsangehöriger mit gültigem Pass, selbstverständlich meine Stimme Herrn Ovidiu Ganț gebe.