Kommentare zum Artikel
„Transilvanian Brunch“ in Weingartskirchen: Wieder ganz anders
Beim neuen Format der Stiftung Kirchenburgen, dem „Transilvanian Brunch“, ist mittlerweile Halbzeit, rund die Hälfte der Veranstaltungen hat bereits stattgefunden. Und doch lässt sich sagen, dass jede Veranstaltung ihre Besonderheiten aufweist, jede auf ihre Art sich von den anderen unterscheidet. mehr...
1 • gogesch schrieb am 04.09.2025, 09:56 Uhr (um 09:59 Uhr geändert):
2 • gogesch schrieb am 04.09.2025, 09:58 Uhr:Ich habe meinen ersten Transilvanian Brunch in Schlatt im Jahre 2012 erlebt.
Damals wurde, meines Wissens nach, bei 120 Teilnehmern keine weiteren mehr zugelassen.
Wenn man die Angaben zum Teilnehmerkreis heute liest, ist es inzwischen eine Veranstaltung für eine finanziell besser situierte Schicht als die ländliche Bevölkerung in Siebenbürgen. Ob das GUT oder SCHLECHT ist, kann ich nicht einschätzen, bin aber kein großer Freund von Kasten in Siebenbürgen. Kann es sein, dass das auch ein Grund ist, warum in diesen Berichten in unserer Zeitung nie ein Preis genannt wird?
3 • ingenius mobile schrieb am 05.09.2025, 08:28 Uhr:@gogesch - deine Bedenken in Ehren: ein Steckerlfisch auf der Wiesn, kostet ohne Semmel und Maß Bier mehr - so what?
#netmikanterteraem
