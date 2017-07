Wie in Grete Lienert-Zultner: Der Owend kitt erunn angekündigt wurde, bringen wir heute zwei weitere Liedtexte aus dem Singspiel Bäm Brännchen nach Grete Lienert-Zultner, das am 6. August 2017 im Garten des Palais Brukenthal aufgefürt werden soll.

In beiden Liedern (auch die Melodie stammt jeweils vom Verfasser bzw. von der Verfasserin) ist von dem Gepäsch/Gepäschken die Rede, welches das Mädchen ihrem auserwählten Burschen schenkt.Dieser kleine Blumenstrauß ist nicht nur Ausdruck ihrer Zuneigung, sondern zugleich ein Treueversprechen.Während in Piringers Et blosen de Adjuvanten das Mädchen mit der Vorstellung geneckt wird, der Liebste in der Fremde könnte untreu sein, ist in Grete Lienert-Zultners Dåånz bä der Krien das Schenken des Sträußchens mit der Gewissheit einer dauerhaften, auch Leid gemeinsam ertragenden Liebe verbunden. Der Aufführung in Freck wünschen gutes Gelingen

Hanni Markel und Bernddieter Schobel

Et blosen de Adjuvantenzem Dåånz äm gräne Bäsch,kamm Medchen, spräng än de Råhenund dreh mät mir dich am Fråenäm Dåånz, äm Dåånz, äm Dåånz, äm Dåånz,äm Dåånz äm gräne Bäsch.Loss blosen de Adjuvantenzem Dåånz äm gräne Bäsch,me´ Schatz än der Fremd äs derkeen,ech terf mich mät Ååndern net drehnäm Dåånz, äm Dåånz ...Wie widd sich äm dåt na bekridden,så hekt na iest låstij uch fräsch,de´ Schatz, die de Wält enzt durchwåndert,dreht villicht und härzt glatt en Ååndertzem Dåånz, zem Dåånz ...Und huet hie de Trå mer gebroochen,me´ Schatz, dem ech båånd det Gepäsch,dro wäll ech mich näckestmih fråenund triëden ä lastije Råhenzem Dåånz, zem Dåånz ...„Ta härzijet Medchen, kamm dåånz ta mät mir,norr dech wäll zem Dåånzen ech hunn.“„Menj ienij Gepäschken, ech schinken et dirzem Zieche, wä gärn datt ich kunn.“La, la, la ...Mer sängen end dåånzen, et låcht es der Må.Wä hiesch äs uch sannij de Wält!Bleiw ta mer norr kernij, bleiw ta mer norr trå,dro hunn ich äng, wat mir gefällt.La, la, la ... Mehr widd es der Hemmel ald wuulkij uch dräw,´si se´ mir doch nichent ellien.Mer droon uch det Lied mätenånder ä Läw,wä enzet de Fråd bä der Krien.La, la, la ...