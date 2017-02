Galazeit in München

Wenn an einem Samstagabend im Januar die Männer nach ihrem Anzug greifen und die Damenwelt sich mit prachtvoller Abendrobe kleidet, steht wieder ein großes Ereignis bevor. Es handelt sich aber weder um den Dresdner noch den Wiener Opernball. Nein! Es ist der Große Siebenbürgerball, der als gesellschaftlicher Höhepunkt im Jahresverlauf traditionell am letzten Januarsamstag im Hofbräukeller stattfindet. So folgten auch in diesem Jahr rund 350 Gäste von nah und fern dem Ruf nach München, um diese glanzvolle Tradition fortzuführen.

Die diesjährigen Gastgeber, Herta Daniel (Bundesvorsitzende des Verbandes), Werner Kloos (Vorsitzender des Landesverbandes Bayern) und Astrid Weber (Vorsitzende der Kreisgruppe München), eröffneten den Ball im Namen der Organisatoren von Bund, Land und Kreisgruppe und begrüßten die zahlreichen Gäste. Gekonnt und schwungvoll führte uns erstmals die Moderatorin Bettina Mai durch den Abend, die kurzfristig für Martina Schmidt eingesprungen war.Unter der Schirmherrschaft von Barbara Stamm, Präsidentin des Bayerischen Landtags, sowie dem Musiker Peter Maffay, der wegen der Produktion seiner neuen CD leider nicht anwesend sein konnte, stand der Große Siebenbürgerball unter einem guten Stern. Wie auch im letzten Jahr, waren die Eintrittskarten innerhalb kürzester Zeit nach Vorverkaufsbeginn restlos vergriffen. Seit einiger Zeit bereits erfreut sich der Große Siebenbürgerball zunehmender Beliebtheit. So zeigte sich, dass Gäste weder Aufwand noch Kosten scheuen, um an diesem Ereignis teilzunehmen. Der stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes, Rainer Lehni, und seine Gattin, Heike Mai-Lehni, organisierten einen Reisebus, der zahlreiche Landsleute aus Nordrhein-Westfalen zum Ball nach München brachte.Herta Daniel begrüßte freudig die Ehrengäste, darunter die Landtagspräsidentin Barbara Stamm, Martin Neumeyer, Landrat des Landkreises Kehlheim und Integrationsbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung, mit Gattin, Andreas Lorenz, bayerischer Landtagsabgeordneter, mit seiner Ehefrau, der Münchner Stadträtin Dr. Manuela Ohlhausen, Ramona Iulia Chiriac, neue Generalkonsulin von Rumänien in München, mit Ehemann, Werner Hans Lauk, Botschafter a.D. der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, mit Ehefrau und Dr. Bernd Fabritius, Mitglied des Deutschen Bundestages und Verbandspräsident.Ein besonderer Dank gilt den großzügigen Partnern und Sponsoren, ohne deren Unterstützung der Ball so nicht hätte stattfinden können. Darunter befanden sich die Michael Schmidt Stiftung, deren Gründer Michael Schmidt leider nicht teilnehmen konnte, Hans-Georg Göbbel, Inhaber der Fa. D.B. Göbbel Bau & Immobilien Ingolstadt, die Carl Wolff Gesellschaft (CWG), deren Vorsitzender Reinhold Sauer mit zahlreichen Mitgliedern einen ganzen Tisch füllte, sowie der Hofbräukeller, dessen Veranstaltungskauffrau Katharina Krauss das Organisationsteam im Vorfeld mit hervorragenden Vorschlägen bei der Dekoration des Festaales unterstützt hatte.Auch dieses Jahr gab es wieder eindrucksvolle Preise zu gewinnen, weshalb ein besonderer Dank den zahlreichen Spendern der Tombola gilt: Oliver Bierhoff, Manager der Deutschen Fußballmannschaft, dessen Ehefrau Klara aus Siebenbürgen stammt, stellte für die Tombola drei Preise zur Verfügung. Der Bildverlag Martin Eichler spendete ein wundervolles Landschaftsbild mit dem Titel „Landschaft am Alt bei Kerz“. Die Fluggesellschaft Wizzair bereicherte die Tombola mit zwei Fluggutscheinen für je einen Hin- und Rückflug nach Rumänien. Jeweils zwei weitere Präsente stammten von der Firma DINU Design aus Hessen und den Organisatoren des Großen Siebenbürgerballs.Für Begeisterung und Schmunzeln unter den Gästen sorgte Frau Barbara Stamm, die mit einem spontanen Grußwort ihre Verbundenheit mit den Rumäniendeutschen, besonders den Siebenbürger Sachsen, zum Ausdruck brachte, sich aber noch nicht so recht festlegen wollte, ob nun die Banater Schwaben oder Siebenbürger die besseren Tänzer seien. Auch Dr. Bernd Fabritius erfreute und überraschte die Gäste mit einem Grußwort. Er ließ es sich nicht nehmen, dieses teilweise im siebenbürgisch-sächsischen Dialekt vorzutragen, und bekräftigte abermals, wie in einer Rede, die er kürzlich im Bundestag gehalten hatte , stolz auf seine siebenbürgischen Wurzeln zu sein. Für den von ihm zitierten Spruch „Wo Kängd uch Hangd Palukes werjen, do äs menj Himet Sieweberjen“ (auf hochdeutsch: Wo Kind und Hund Palukes würgen, ist meine Heimat Siebenbürgen) erntete er freudiges Lachen und Applaus.Damit war der Grundstein für ein gelungenes Fest gelegt. Im Laufe des Abends jagte eine Überraschung die nächste. Nicht nur ein Showact, sondern gleich drei sorgten für Abwechslung und Begeisterung. Lisa Gärtner, die angehende Musicaldarstellerin und Tochter des Vorsitzenden des HOG-Verbandes, Hans Gärtner, und dessen Gattin Gerda, begeisterte das Publikum mit den Liedern „Divas Lament“ aus Spamalot, „Gold von den Sternen“ aus Mozart und als Zugabe „Bäm Brännchen“ in siebenbürgisch-sächsischer Mundart. Mit akrobatischen Fähigkeiten, die von unermüdlichem Fleiß und Ehrgeiz zeugen, überraschte und erstaunte die ebenfalls aus Siebenbürgen stammende Katharina Teil, amtierende Deutsche Meisterin im karnevalistischen Tanzsport, auch als Tanzmariechen bekannt, das Publikum. Die Dritte im Reigen der siebenbürgischen Künstler, die diesen Abend bereicherten, war Daniela Schröder, die Leiterin der Tanz & Ballettschule Orend aus Unterschleißheim. Zusammen mit ihren überaus begabten Schülern gab sie eine schwungvolle und atemberaubende Darbietung zum Besten.Wer bis dahin noch nicht der Begeisterung zum Tanz gefrönt hatte, ließ sich von diesen Darbietungen nur allzu gerne anstecken und tanzte bis tief in die Nacht zu den Klängen der „Akustik Band“, die für beste Stimmung sorgte. Wie im Vorjahr haben die Fotografen von Foto Richter versucht, die Eindrücke und Stimmung des Abends auf Bildern festzuhalten. Gerne können Interessierte die Bilder unter http://fotorichter-bernau.de/ nachbestellen oder sich die Fotostrecke des Großen Siebenbürgerballs auf der Homepage des Verbandes unter https://www.siebenbuerger.de/medien/fotos/2017/grosser-siebenbuergerball/ ansehen.Die Organisatoren danken allen Gästen und Helfern, welche diesen Abend zu einem unvergesslichen und schönen Ereignis gemacht haben, und freuen sich schon auf den nächsten Großen Siebenbürgerball am 27. Januar 2018.

Astrid Weber

Link zur Bundestagsrede Bernd Fabritius: https://www.youtube.com/watch?v=EgShoLcIt74