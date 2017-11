8. November 2017 Druckansicht | Empfehlen

Heimattag 2018 wird vorbereitet

Der nächste Heimattag der Siebenbürger Sachsen, der vom 18. bis 21. Mai 2018 in Dinkelsbühl stattfinden wird, befindet sich bereits seit diesem Sommer in der Planungsphase. Erste Vorbereitungen traf nun der Heimattagausschuss des Verbandes, der am 5. November unter der Leitung des zuständigen Referenten für die Organisation des Heimattages, Horst Wellmann, auf Schloss Horneck in Gundelsheim tagte.

Der Heimattag 2018 steht unter dem Motto „Kultur schafft Heimat und Zukunft“. Festredner bei der politischen Kundgebung am Pfingstsonntag wird voraussichtlich der neue Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, sein. Neben den ständigen Mitausrichtern wird der Landesverband Bayern den Heimattag 2018 mitgestalten und besondere Akzente setzen. Daher werden aus diesem Anlass bayerische Politiker zum Heimattag eingeladen. Mit Sicherheit werden auch viele bayerische Kreisgruppen und deren Kulturgruppen den Trachtenzug verstärkt bereichern.



Als Brauchtumsveranstaltung wird das Mundartstück „Mariechen tanzt“ von Doris Hutter aufgeführt. Neben einer Ausstellung des Malers Radu-Anton Maier aus Fürstenfeldbruck ist vom Landesverband Bayern auch eine Ausstellung geplant, in der verschiedene Handwerke aktiv vorgestellt werden. Fest steht jetzt bereits die Teilnahme der Siebenbürger Blaskapelle Augsburg am Pfingstsamstag mit einem Platzkonzert sowie einem Tanzabend. Als besonderes Highlight findet am Pfingstsonntag ein Platzkonzert der vereinigten siebenbürgisch-sächsischen Blaskapellen aus Bayern statt. Für den Pfingstsonntagabend ist ein gemeinsames Singen bekannter Lieder vor der Schranne geplant.



