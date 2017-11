8. November 2017

Verbandspolitik

Der nächste Heimattag der Siebenbürger Sachsen, der vom 18. bis 21. Mai 2018 in Dinkelsbühl stattfinden wird, befindet sich bereits seit diesem Sommer in der Planungsphase. Erste Vorbereitungen traf nun der Heimattagausschuss des Verbandes, der am 5. November unter der Leitung des zuständigen Referenten für die Organisation des Heimattages, Horst Wellmann, auf Schloss Horneck in Gundelsheim tagte. mehr...