Migrationsberater gesucht

Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. übernimmt als Mitgliedsverband des Bundes der Vertriebenen e.V. (BdV) Aufgaben zur Förderung des friedlichen Miteinanders mit den Völkern Ostmittel-, Ost- und Südosteuropas und berät nach Deutschland zugewanderte Menschen. Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. sucht in Vollzeit eine(n)

für den Standort Nürnberg im Haus der Heimat e.V. Nürnberg zum Einsatz für die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer/Innen (MBE-Berater). Die Einstellung erfolgt zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Die Vergütung erfolgt maximal in Anlehnung an E9/TVöD.• bedarfsorientierte Einzelfallberatung der Zielgruppe der Neuzuwanderer/Innen und Spätaussiedler/Innen und deren Familienangehörige sowie der Ausländer/Innen mit einem auf Dauer angelegten Aufenthaltsstatus auf der Grundlage eines professionellen Case-Management-Verfahrens• gruppenpädagogische Beratung• Netzwerkarbeit und Kooperation mit Integrationspartnern vor Ort• aktive Mitwirkung bei der interkulturellen Öffentlichkeitsarbeit vor Ort• fachliche Qualifikation als Sozialpädagoge/In, Sozialarbeiter/In, Dipl.-Pädagoge/In, Dipl.-Erziehungswissenschaftler/In oder ein vergleichbarer Abschluss• Berufserfahrung (erwünscht, aber nicht Bedingung)• Kenntnisse im Sozialrecht (SGB) und Aufenthaltsrecht (AufenthG / FreizügG / EU)• interkulturelle Kompetenz, migrationsspezifische Kenntnisse und Empathie• Beherrschung mind. einer für den Beratungsprozess mit den Zielgruppen relevanten Fremdsprache (z.B. Englisch, Rumänisch)• Erfahrung in der Gremienarbeit und in der Zusammenarbeit mit öffentlichen Behörden (z.B. JobCenter, Agentur für Arbeit)• selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten• sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten; Gewissenhaftigkeit bei der Dokumentation der Beratungsarbeit (Dateneingabe in Datenbank)Die Stelle ist befristet bis 31.12.2019, eine anschließende Weiterbeschäftigung ist möglich. Wir bieten Ihnen einen interessanten, abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit einer guten Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz.Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 15.4.2019 per E-Mail an:info[ät]hausderheimat-nuernberg.deoder per Post an:Frau Doris HutterGeschäftsleiterin des Hauses der Heimat e.V. NürnbergImbuschstr. 190473 NürnbergTelefon: (09 11) 8 00 26 38, Fax: (09 11) 8 00 26 40Die Bewerbungsunterlagen abgelehnter Bewerber werden zwei Monate nach Eingang der Bewerbung gelöscht bzw. vernichtet.