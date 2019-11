70 Jahre Siebenbürger Sachsen in Baden-Württemberg

Ihr 70-jähriges Bestehen feiert die Landesgruppe Baden-Württemberg des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. am 30. November mit einem großen Fest in der Heilbronner Harmonie.

Gemeinsamer Auftritt der baden-württembergischen Tanzgruppen bei der 60-Jahr-Feier der Landesgruppe im Herbst 2009 in der Heilbronner Harmonie. Fotoarchiv: Landesgruppe Baden-Württemberg

Baden-Württemberg ist neben Bayern, wo die Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen 1949 gegründet wurde, und anderen Bundesländern zur neuen Heimat für ca. 60 000 Siebenbürger Sachsen geworden. In einer von Hermine Höchsmann gezeichneten Einladung wurde für den 1. Dezember 1949 sowohl zur Gründungsversammlung der Landesgruppe Baden-Württemberg als auch zum Singspiel „Das Christi-Geburtsspiel der Siebenbürger Sachsen im Donbas“ eingeladen.Die Landesgruppe Baden-Württemberg ist zurzeit mit 32 Kreisgruppen sowie einer Vielzahl von Chören, Tanzgruppen, Laienspielgruppen, Nachbarschaften und Blaskapellen die zweitgrößte Gliederung des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. Ihre ehrenamtlich Tätigen haben das Gemeinschaftsleben der Siebenbürgen Sachsen zwischen Kurpfalz und Bodensee, zwischen Rhein und Schwäbischer Alb seit sieben Jahrzehnten erfolgreich gestaltet. In den Kreisgruppen gibt es 15 aktive Chöre bzw. Singgemeinschaften, Blaskapellen sind in Stuttgart, Heilbronn, Böblingen, Sachsenheim, Schorndorf, Göppingen, Schwäbisch Gmünd, Heidenheim und Rastatt aktiv. Der hohe Anteil an Jugendlichen und Kindern bei unseren Veranstaltungen beweist, dass die sächsischen Familien die wichtige Aufgabe des Bewahrens und Weitergebens unseres kulturellen Erbes ernst nehmen und unterstützen. Die Jugendtanzgruppen, ein Aushängeschild unseres Verbandes, zeigen seit vielen Jahren ihr Können auch erfolgreich bei den Volkstanzwettbewerben der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in DeutschlandEinen wertvollen Beitrag für unsere Gemeinschaft leisten die Theater-, Frauen-, Seniorengruppen und andere Zusammenschlüsse. Auftrieb erhalten einige Kreisgruppen auch durch die Vereinshäuser, die sie betreiben. Die vielen traditionellen siebenbürgisch-sächsischen Feste und kulturellen Veranstaltungen unserer Kreisgruppen sind zu einer Bereicherung der Kulturlandschaft in unserer neuen Heimat geworden. Die Integration der Siebenbürger Sachsen in Baden-Württemberg wird zudem durch die Teilnahme der Kulturgruppen an Landesfesten, wie den Heimattagen Baden-Württemberg oder dem Cannstatter Wasen, an Weihnachtsmärkten, Stadtfesten, Landes- oder Bundesgartenschauen dokumentiert.Sein 70-jähriges Bestehen hat der Verband der Siebenbürger Sachsen auf Bundesebene im Oktober im Bayerischen Landtag gefeiert (diese Zeitung berichtete). Die Festveranstaltung „70 Jahre Landesgruppe Baden-Württemberg im Verband der Siebenbürger Sachsen“ findet am 30. November um 13.30 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Harmonie, Allee 28, in Heilbronn statt. Feiern wollen wir mit Freunden und allen unseren Kulturgruppen. Nach der Begrüßung des Landesvorsitzenden Michael Konnerth, Grußworten der Ehrengäste und der Festansprache des stellvertretenden Landesvorsitzenden Helge Krempels wird ein Programm, bestehend aus der Brauchtumsveranstaltung „Pfingstbräuche in Siebenbürgen“ sowie aus Beiträgen der vereinigten siebenbürgisch-sächsischen Chöre, Blaskapellen, Kindertanzgruppen und Tanzgruppen aus Baden-Württemberg, gezeigt. Wenn Sie mit uns feiern möchten, sind Sie herzlich eingeladen, am 30. November in die Heilbronner Festhalle zu kommen. Karten im Vorverkauf erhalten Sie unter Telefon: (0711) 6150064 oder per E-Mail unter siebenbuerger-sachsen-bw [ät] t-online.de.