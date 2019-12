Dr. Bernd Fabritius hält aktuellen Rentenvortrag in München

Einen Vortrag zum Thema „Rentenfragen der Spätaussiedler“ hält Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, am 3. Dezember in München. Der Vortrag findet im Rahmen eines von der Hanns Seidel Stiftung in Kooperation mit dem Bund der Vertriebenen, Landesverband Bayern, organisierten Seminars statt. Es sind noch Plätze frei. Eine kurzfristige Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.

Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten und Präsident des Bundes der Vertriebenen

Die Anreise der Teilnehmer erfolgt ab 15.30 Uhr mit der Eintragung in die Anwesenheitsliste, anschließend Stehkaffee/Tee. Nach der Begrüßung und Eröffnung durch Ines-Andrea Reinhold von Drüben, Vorsitzende der Pommerschen Landsmannschaft Bayern, und Paul Hansel, Bezirksvorsitzender des Bundes der Vertriebenen in Oberbayern, hält Dr. Bernd Fabritius einen Vortrag zu aktuellen Rentenfragen der Spätaussiedler, anschließend Diskussion. Das Seminar klingt mit einem kleinen Imbiss und Getränken ab ca. 18.30 Uhr aus. Tagungsleitung: Artur Kolbe, Referatsleiter im Institut für Politische Bildung der Hanns-Seidel-Stiftung e. V., München. Die Veranstaltung findet im Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung, Lazarettstr. 33, in München statt.Dr. Bernd Fabritius, geboren 1965 im siebenbürgischen Agnetheln, siedelte 1984 gemeinsam mit Eltern und Geschwistern in die Bundesrepublik Deutschland über. Er studierte Staatliche Sozialwissenschaft, Politikwissenschaft und Rechtswissenschaft, und promovierte 2003 im Europäischen Verwaltungsprozessrecht. Er war Mitglied des Deutschen Bundestags von 2013 bis 2017. Er ist Präsident des Bundes der Vertriebenen (BdV) seit 7. November 2014 und wurde am 11. April 2018 wurde zum Beauftragten der Bundesregierung für Aus- siedlerfragen und Nationale Minderheiten berufen. Die „Medaille für besondere Verdienste um Bayern in einem Vereinten Europa“ erhielt Fabritius für sein ehrenamtliches Wirken am 11 .Mai 2014.Weitere Details zur Veranstaltung Sie in der Einladung, die Sie hier als pdf-Datei herunterladen können.