Rainer Lehni: Aufruf zur Wiederaufnahme des Verbandslebens

Die Corona-Pandemie ist in weiten Teilen Deutschlands gut überstanden, doch noch lange nicht zu Ende. Einzelne Infektionsherde werden bisher recht erfolgreich eingedämmt. Mitte März, als große Teile des öffentlichen Lebens in Deutschland heruntergefahren wurden, hatte der Bundesvorstand des Verbandes den Kreisgruppen empfohlen, alle Veranstaltungen abzusagen. Unser Verbandsleben kam dadurch zum Erlahmen. Vielen – auch mir persönlich – ist es schwer gefallen, aber es war die richtige Entscheidung.

Bundesvorsitzender Rainer Lehni, hier beim Verbandstag 2019.

Seit Ende April wird das Alltagsleben schrittweise gelockert. So konnten wir die Eröffnung des Digitalen Heimattags zu Pfingsten unter bestimmten Auflagen in Dinkelsbühl aufzeichnen. Mittlerweile sind Veranstaltungen unter gewissen Bedingungen – wie Abstandsregeln, Hygienekonzept, Personenbegrenzung – möglich. So hielt am 21. Juni die Kreisgruppe Herten ihre Jahreshauptversammlung ab. Die Beteiligung der Mitglieder war zwar zögerlich, ein Anfang ist aber gemacht.Unter Einhaltung der gesetzlichen Auflagen der verschiedenen Bundesländer können wir nun aus dem dreimonatigen Dornröschenschlaf aufwachen. Kleine Veranstaltungen wie Vorträge und Lesungen sind möglich, ebenso Proben der Kulturgruppen (Proben der Tanzgruppen sind derzeit noch schwierig). Veranstaltungen mit vorwiegend geselligem Charakter sind hingegen nicht möglich, Großveranstaltungen sind laut Beschluss der Bundeskanzlerin und der Länderchefs vorerst bis Ende Oktober verboten.Als Bundesvorsitzender rufe ich die Untergliederungen unseres Verbandes auf zu prüfen, welche Veranstaltungen und Proben unter Berücksichtigung der Auflagen wieder aufgenommen werden können. Nach den Sommerferien, die demnächst starten, wollen wir unser Verbandsleben schrittweise wieder reaktivieren. Ein normales Alltagsleben ist wohl nicht in Sicht. Machen wir aber das Beste aus dieser Krisenzeit, und bleiben Sie gesund!

Rainer Lehni