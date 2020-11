Aufruf des Bundesvorsitzenden: „Landsleute sehnen sich nach Veranstaltungen“

Der Bundesvorsitzende Rainer Lehni hat den Vorsitzenden der Kreisgruppen für ihren Einsatz für den Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland gedankt. In seinem Schreiben zur aktuellen Lage in dieser Pandemiezeit appelliert Lehni an die Vorsitzenden im Hinblick auf die nachpandemische Zeit: „Planen Sie auch für das kommende Jahr 2021, auch auf die Gefahr hin, dass nicht alles stattfinden kann.“

Digitaler Heimattag 2020: Rainer Lehni bei der Kranzniederlegung in Dinkelsbühl.

Dieses Jahr 2020 wird sich stark in das gemeinschaftliche Gedächtnis der gesamten Weltbevölkerung einprägen. Diese nie dagewesene Situation betrifft selbstverständlich auch unsere Gemeinschaft sehr stark. Unser Verbandsleben ist in diesem Jahr so still gewesen, wie wohl noch nie im über 70-jährigen Bestehen unseres Verbandes. Das gesellschaftliche Leben fehlt uns allen sehr.Jetzt wurden die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wieder verschärft. Das trifft erneut auch unseren Verband. Waren in den letzten Wochen und Monaten zarte Pflänzchen des Verbandslebens gewachsen, muss jetzt wieder eine Pause eingelegt werden.Ich hoffe, dass die jetzigen Maßnahmen helfen, dass wir bald wieder ein normales und planbares Leben führen können.Ich danke all jenen Kreisgruppen samt ihren Untergliederungen, die in den letzten Monaten versucht haben, einen Weg in ein verändertes Verbandsleben zu finden. Ob das ein Gottesdienst oder Vortrag war, eine Wanderung oder die Probe einer Kulturgruppe, kleine Videos, Anrufe an vermeintlich Einsame und Einkaufshilfen. Alles waren kleine Zeichen, dass sich unser Verbandsleben auch in diesen schwierigen Zeiten entfalten kann, wenn auch nur in einem ganz kleinen und engen Rahmen.Der neue „Lockdown light“, der am 2. November 2020 in Kraft getreten ist, verschärft die Lage erneut. Wir hoffen alle, dass wir zumindest im Dezember ein halbwegs normales Weihnachtsfest mit unseren Lieben feiern können.Für die nachpandemische Zeit – wann auch immer diese kommen wird – habe ich eine große Bitte an die Kreisgruppen bundesweit. Überlegen Sie in Ihren Kreisgruppen, wie das Verbandsleben bei Ihnen vor Ort weitergehen kann, wenn die gesetzlichen Regelungen dieses wieder zulassen. Planen Sie auch für das kommende Jahr 2021, auch auf die Gefahr hin, dass nicht alles stattfinden kann. Wenn aber die Gegebenheiten dieses wieder zulassen, sollten die Kreisgruppen gewappnet sein und in den Startlöchern stehen. Unsere Landsleute sehnen sich regelrecht nach unseren und Ihren Veranstaltungen.Nochmals herzlichen Dank für Ihren Einsatz für unseren Verband. Der Bundesvorstand weiß dieses zu schätzen. Wir werden auch diese bewegte Zeit überstehen. Richten Sie bitte schöne Grüße an den gesamten Vorstand sowie an Ihre Untergliederungen aus Bleiben Sie aber vor allem gesund.

Rainer Lehni, Bundesvorsitzender