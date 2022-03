Erfolgreicher Spendenaufruf für Ukraine-Flüchtlinge

Russlands völkerrechtswidriger Angriff auf die Ukraine hat zu einer humanitären Notlage in unserer europäischen Nachbarschaft geführt. Putins brutaler Krieg forderte bereits tausende zivile Opfer. Bislang sind über drei Millionen Menschen vor den Invasoren geflohen, die meisten von ihnen Frauen, Kinder und Jugendliche. Nach Angaben der Bundespolizei sind mehr als 200.000 Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland eingetroffen.

Das Brandenburger Tor am 24. Februar 2022, angestrahlt in den Nationalfarben der Ukraine

Der Bund der Vertriebenen (BdV) hat seine Solidarität für die kriegsbedingt Not leidenden Menschen bekundet und sieht sich „aus Schicksalsverwandtschaft gerade an der Seite derjenigen, die sich jetzt gezwungen sehen, ihre Heimat zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen“. Mit einem Spendenaufruf bittet der BdV, flüchtende Angehörige der deutschen Minderheit zu unterstützen. Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland (Bund) hat sich dieser Spendenaktion unmittelbar angeschlossen, selbst einen Beitrag von 500 Euro geleistet und um weitere Unterstützung geworben. Aus den Spenden von Landesverbänden, Kreisgruppen, der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger und Banater im Diakonischen Werk der EKD – Hilfskomitee e.V., der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) u.a.m. ergab sich eine Gesamtsumme von 13.382 Euro (Stand: 21. März 2022). Dieser Betrag wird auf das Spendenkonto des Bundes der Vertriebenen überwiesen. Der Bundesvorsitzende Rainer Lehni dankt allen Spenderinnen und Spendern für ihre aktive solidarische Unterstützung der zahllosen Opfer dieses menschenverachtenden Angriffskriegs.

CS