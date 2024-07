Projekttanzgruppe Haferland des Landesverbands Bayern probt für Auftritte in Siebenbürgen

Vom 28. bis 30. Juni durften es sich 32 Tänzerinnen und Tänzer der Projekttanzgruppe Haferland bei Frau Fuchs auf dem Kur-Campingplatz in Bad Füssing gemütlich machen. Nach der Anreise am Freitagnachmittag genossen wir erst einmal unser Wiedersehen mit gekühltem Wein und stärkten uns mit frisch gegrillten Mici und hausgemachten Salaten für die erste Tanzprobe an diesem Wochenende.

Probewochenende der Projektgruppe Haferland in Bad Füssing. Fotos: Robert Krestel

Projektgruppe Haferland mit Campingbesitzerin Frau Fuchs beim Probewochenende in Bad Füssing

Projektgruppe Haferland zeigt ihre Gemeinschaft in gleichen T-Shirts

Gut gelaunt und motiviert lernten wir neue Volkstänze, die von Astrid Göddert, unserer Tanzgruppen-Leitung und Organisatorin, einstudiert wurden und wiederholten auch einige Tänze aus unserem bereits bestehenden Repertoire. Begleitet von den wunderbaren Akkordeonklängen von Helmut Karlsburger von Top 40 sangen, feierten und tanzten wir noch eine Weile und konnten am Lagerfeuer den Abend noch ausklingen lassen.Nach unserem gemeinsamen Frühstück am Samstag, ging es direkt in die nächste Tanzrunde bei 34 Grad und wunderbarem Sonnenschein. Am Nachmittag erholten sich einige in der Johannistherme in Bad Füssing, andere entspannten sich am Pool des Campingplatzes in freudiger Erwartung auf das gemeinsame Abendessen im Egglfinger Hof mit anschließendem Public Viewing des EM-Achtelfinals Deutschland gegen Dänemark.Als am Sonntagmorgen immer noch keine Erschöpfung festzustellen war, probten wir alle Tänze noch einmal fleißig und sangen ein Ständchen per Videoanruf für unseren lieben Werner Kloos, Vorsitzender des Landesverbands Bayern und Gründer unserer Projekttanzgruppe Haferland, der gesundheitsbedingt diesmal leider nicht dabei sein konnte. Wahre Freundschaft - im Lied, sowie in unserer Gemeinschaft.Vielen Dank an alle Tänzerinnen und Tänzer, alle Mitwirkenden, das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V., das die Reise aus Mitteln des bayerischen Sozialministeriums gefördert hat, dass ihr zu diesem gelungenen Wochenende beigetragen habt und es für uns alle zu einer wunderschönen Erinnerung werden konnte.Die Projektgruppe steht – egal, ob bei der Haferlandwoche oder bei Reisen wie dieser – für eine einzigartige Gemeinschaft, die durch ihr Engagement und ihren Spaß am Leben unvergessliche Momente erlebt. Die Gruppe freut sich immer über Zuwachs von neuen, jungen Leuten, die Lust haben mitzumachen und an der Haferlandwoche oder anderen Veranstaltungen teilzunehmen.Hier die Tanzauftritte der Projektgruppe Haferland des Landesverbands Bayern in diesem Sommer in Siebenbürgen:beim Sachsentreffen, Internationale siebenbürgisch-sächsische Volkstanzveranstaltung, Großer Ring in HermannstadtHeimattreffen in HammersdorfHeimattreffen in Nimeschbei der Kulturwoche Haferland, 12.00 Uhr: Vorführung eines Hochzeitsbrauchs in Keisd; 16.00 Uhr Tanzauftritt in Hamrudenbei der Kulturwoche Haferland, 12.00 Uhr in Bodendorf, 17.00 Uhr in Deutsch-Kreuzbei der Kulturwoche Haferland, 11.45 Uhr Trachtenumzug in Reps

Jessika Stirner