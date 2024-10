27. Oktober 2024

75-Jahr-Feier der Landesgruppe Baden-Württemberg

Das 75-jährige Jubiläum der Landesgruppe Baden-Württemberg im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. wird am 23. November in Heilbronn gefeiert. Die Veranstaltung, zu der alle Mitglieder, Landsleute und Freunde herzlich eingeladen sind, findet im Theodor-Heuss-Saal des Konzert- und Kongresszentrums Harmonie in Heilbronn statt. Sie beginnt um 13.30 Uhr, Einlass ist ab 12.30 Uhr.

Das Nachmittagsprogramm umfasst, neben der Festrede und Grußworten der Ehrengäste, ein buntes kulturelles Programm unserer vereinigten Blaskapellen, Chöre und Tanzgruppen aus Baden-Württemberg sowie die Ausstellung „Andreanum. 800 Jahre Recht und Verfassung der Siebenbürger Sachsen". Der Katharinenball mit der „Combo"-Band rundet die Jubiläumsfeierlichkeiten ab. Eintrittskarten zum Preis von 10 Euro können bei den Kreisgruppenvorsitzenden bestellt werden. Michael Konnerth

