28. Februar 2025

Ausschuss plant 75. Heimattag unter dem Motto „Zusammen Seite an Seite“

München – Der Heimattagausschuss unseres Verbandes hat sich am 21. Februar in der Münchener Bundesgeschäftsstelle mit Fragen zu Organisation und Programm des nächsten Pfingsttreffens befasst. An der zweieinhalbstündigen Sitzung unter Leitung des Bundesreferenten für die Organisation des Heimattages Horst Wellmann nahmen vor Ort als auch online per Videokonferenz Vertreter des Vorstands des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., des den Heimattag 2025 mitausrichtenden Landesverbandes Bayern, der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), der Stadt Dinkelsbühl, des Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e.V., der Carl Wolff Gesellschaft sowie die Verantwortlichen für das Festzelt, den Zeltplatz und Abzeichenverkauf teil.

Festredner bei der Kundgebung vor der Schranne am Pfingstsonntag: Hessens Innenminister Prof. Dr. Roman Poseck. Bildquelle: ThomRoJus - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60491601 Der 75. Heimattag findet vom 6. bis 9. Juni in Dinkelsbühl unter dem Motto „Zusammen Seite an Seite“ statt. Die inhaltliche Planung des Heimattagsprogramms ist bereits weit fortgeschritten. Den tausenden Heimattagsbesuchern, die zu Pfingsten nach Dinkelsbühl strömen, werden wieder vielfältige, attraktive Veranstaltungen geboten, neben der feierlichen Eröffnung der publikumsträchtige Trachtenumzug, Festkundgebung, Pfingstgottesdienst, Ausstellungen, Podiumsdiskussion, Nachwuchs- und Volkstanzveranstaltung, Jugendzeltplatz, Siebenbürger Markt, Sportturniere und vieles mehr. Hessens Innenminister Prof. Dr. Roman Poseck (CDU) ist Festredner bei der Kundgebung vor der Schranne am Pfingstsonntag.



Bei den Preisverleihungen am Sonntag in der St. Paulskirche erhält die Journalistin und Historikerin Hannelore Baier den Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreis 2025 (siehe



Im Festzelt sorgen am Freitag die „Combo Band“, am Samstag die „Nova Band“, nebst einem Gastauftritt der MusicLab Big Band aus Kronstadt, und am Sonntag die Band „Melody und Freunde“ für Party-Stimmung. Der Preis für das Festabzeichen, das Eintritt zu allen Veranstaltungen (mit Ausnahme des Festzeltes) gewährt, beträgt wie im vergangenen Jahr 15 Euro.



Schlagwörter: Heimattag 2025, Dinkelsbühl, Programm, Heimattagausschuss, München

