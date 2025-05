Attraktives Programm des 75. Heimattags in Dinkelsbühl: Fest der Begegnung, der Gemeinschaft und Kultur

Die Welt ist im rasanten Umbruch. Da tut es gerade jetzt besonders gut, wenn wir weiterhin auf stabile Gewissheiten bauen können wie diese: Zu Pfingsten werden wieder tausende Landsleute nach Dinkelsbühl strömen, denn der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland lädt ein zum 75. Heimattag. Das offizielle Programm für das Pfingstwochenende vom 6. bis 9. Juni ist an attraktiven Veranstaltungen überreich: Ausstellungen, Vorträge, Live-Musik, Trachtenumzug, Kundgebung, Festgottesdienst, Preisverleihungen, Podiumsdiskussion, Fackelzug und Feierstunde an der Gedenkstätte, Tanz, Sport und Spiel.

Weiß-blauer Himmel beim Trachtenumzug des Heimattages 2024; mit dem diesjährigen Mitausrichter Bayern sollte das auch gelingen. Foto: Christian Melzer

Der Heimattag war, ist und bleibt vor allem ein Fest der Begegnung aller Generationen im Bewusstsein ihrer gemeinsamen siebenbürgisch-sächsischen Herkunft. Mitausrichter des von unserem Verband organisierten Pfingsttreffens, das 2025 unter dem Motto „Zusammen Seite an Seite“ steht, ist der Landesverband Bayern. Was Sie im mittelfränkischen Dinkelsbühl heuer erwartet, dazu hier einige ausgewählte Höhepunkte.Schon seit einem Dreivierteljahrhundert, exakt 1951, ist Dinkelsbühl zu Pfingsten das Zentrum der siebenbürgisch-sächsischen Welt. Dieser Fakt soll bei der diesjährigenam Pfingstmontag (10.00 Uhr) im Schrannen-Festsaal eingehend gewürdigt werden. Unter der Moderation des Stellvertretenden Bundesvorsitzendendiskutieren Dinkelsbühls Oberbürgermeisterder Bundesreferent für die Organisation des Heimattagesder Landesjugendleiter der Landesgruppe Bayern der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD-Bayern)undvon der Redaktion der Fränkischen Landeszeitung.Ebenfalls seit einem Dreivierteljahrhundert existiert die in München erscheinende Siebenbürgische Zeitung ( www.siebenbuerger.de ). Zu ihremwartet Folge 9 vom 3. Juni 2025 mit einer Sonderbeilage auf. Beim Heimattag in Dinkelsbühl wird unserer Verbandszeitung einegewidmet sein; das Jubiläum begehen wir zudem ambei einemdes Verbandes der Siebenbürger Sachsen in der Bundesgeschäftsstelle in München, dem Redaktionssitz.Vielfältigebereichern das Kulturprogramm: Bereits am Freitag (18.30 Uhr) steht im Haus der Geschichte die Vernissage der Ausstellungdes Siebenbürgischen Museums Gundelsheim an. Begleitend zur Ausstellung hältam Pfingstsonntag um 15.15 Uhr im Haus der Geschichte den Vortrag. Am Samstagvormittag werden in dichter Abfolge die Ausstellungen(St. Paulskirche),und(beide im Katholischen Pfarrzentrum) sowie(Kunstgewölbe, Spitalhof) eröffnet.Am Pfingstsonntagnachmittag referiertDirektor des Deutschen Kulturforums östliches Europa, zum Thema(14.00 Uhr, Katholisches Pfarrzentrum), im Zwiegespräch mit Unterstaatssekretär. Zu gleicher Stunde erfolgt im Konzertsaal im Spitalhof der Vortragvon Dr. Axel Froese, stellvertretender Vorsitzender des Schlossvereins.Spannung verspricht auch ein(„Deportation – Verfolgung – Überwachung – Freikauf.“), das der Historikeram Samstagnachmittag im Konzertsaal im Spitalhof moderiert.lautet der Titel eines Vortrags, den die Generalkonsulin von Rumänien in München,am Samstag um 15.00 Uhr im Katholischen Pfarrzentrum hält.Anschließend bietet die Referentin zusammen mit ihrem Team konsularische Beratung zur rumänischen Staatsangehörigkeit an. Zeitgleich informiert Rechtsanwaltüber die(Katholisches Pfarrzentrum).Brauchtumsinteressierte sollten sich die Veranstaltungam Samstag um 16.00 Uhr im Schrannen-Festsaal vormerken. Freunde unserer Mundart kommen am Pfingstsonntag um 15.00 Uhr im Konzertsaal im Spitalhof auf ihre Kosten:lautet der Titel einer vonmoderiertenEine sehenswertezeigtmit einem Ausschnitt ihres Tanztheaterstücksam Samstag um 18.00 Uhr im Konzertsaal, Spitalhof.Auch heuer hat sich vielzum Pfingsttreffen in Dinkelsbühl angesagt. So werden bei der Eröffnungsveranstaltung am Samstag (11.00 Uhr), neben Dinkelsbühls OberbürgermeisterauchBeauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Präsident des Bundes der Vertriebenen und Ehrenvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland,, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, und, Beauftragter der Hessischen Landesregierung für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, das Wort an das Publikum im Schrannen-Festsaal richten.Ansprachen im Rahmen der Kundgebung vor der Schranne am Pfingstsonntag (11.30 Uhr) haltenHessischer Minister des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz, und der Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland,. Ein Grußwort spricht der aus Siebenbürgen stammende Musiker. Bayerns Sozialministerinwird im Rahmen der Volkstanzveranstaltung der SJDam Sonntagnachmittag ein Grußwort sprechen. Die(Hilfskomitee) gestaltet den Pfingstgottesdienst (Predigt:) und das „Geistliche Wort“ vor der Schranne ().Bei denam Pfingstsonntag, um 17.00 Uhr, in der St.-Paulskirche wird deran die Journalistin und Historikerin(Laudatio: Dr. Konrad Gündisch) verliehen. Die Leiterin des „Dr. Carl-Wolff“-Altenheims in Hermannstadt,(Laudatio: Birgit Hamrich), wird mit derausgezeichnet.Mit rund 2000 Trachtenträgern wird beimdurch die Innenstadt von Dinkelsbühl am Pfingstsonntag (Start: 10.30 Uhr) gerechnet. Zum gemeinschaftlichen Besinnen bewegt uns dieam Pfingstsonntag (22.00 Uhr) mit dem Fackelzug und der Rede vonDiebereichert das Heimattagsprogramm traditionell mit vielfältigen Beiträgen. Das gilt für die Sportturniere und die Veranstaltungam frühen Samstagnachmittag im Schrannen-Festsaal ebenso wie für die Darbietungen der Jugendtanzgruppen am Pfingstsonntag (14 Uhr). Die(für Kinder von 3 bis 7 Jahren) am Sonntag um 13.00 Uhr im Konzertsaal im Spitalhof wird viele Kinder begeistern.Ausgezeichnete Stimmung herrscht abends im Festzelt auf dem „Schießwasen“ bei denund das schon bei der Willkommensparty am Freitagabend. Bei Tanzfreunden beliebt sind dieam Samstag- und Sonntagabend im Schrannen-Festsaal.Die, der Siebenbürgische Wirtschaftsclub in Deutschland, lädt am Samstagnachmittag zu diversen Vorträgen in den Kleinen Schrannensaal.Das Festabzeichen, dessen Erlös das breite Veranstaltungsangebot des Heimattages erst ermöglicht, kostet wie im vergangenen Jahr 15 Euro. Zu diesem attraktiven und vielfältigen Heimattagsprogramm, zu Austausch und geselligem Beisammensein laden die Veranstalter herzlich ein. Bis bald in Dinkelsbühl!

Christian Schoger