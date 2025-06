Außenminister Emil Hurezeanu als Ehrengast beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl

In seiner Ansprache beim Heimattag 2019 in Dinkelsühl würdigte Emil Hurezeanu die prägende zivilisatorische Leistung der Siebenbürger Sachsen für Rumänien (SbZ Online vom 20. Juni 2019). Foto: Petra Reiner

Am 26. August 1955 in Hermannstadt geboren, studierte Emil Hurezeanu Jura in Klausenburg (1975-1979) und erwarb den Masterabschluss in internationalen Beziehungen an der Universität Boston (1991). Seit 1976 wirkte er zunächst als Redakteur bei der Zeitschrift Echinox in Klausenburg und machte sich dann als kritischer Journalist beim Sender Freies Europa in München und der Deutschen Welle in Köln einen Namen. Von September 2015 bis Mai 2021 wirkte er als Botschafter von Rumänien in Deutschland, von Juni 2021 bis Ende letzten Jahres war er Botschafter in Österreich. In Wien setze er sich – zusammen mit rumänischen Politikern – erfolgreich dafür ein, dass Österreich seine Veto-Haltung gegen den Schengen-Beitritt Rumänien aufgibt. Seit 1. Januar 2025 sind Rumänien und Bulgarien nun Vollmitglied des Schengen-Abkommens.Emil Hurezeanu wurde sowohl als Journalist und Schriftsteller als auch als Diplomat vielfach geehrt. 1998 wurde er als Ehrenbürger Hermannstadts ausgezeichnet, am 26. November 2015 ernannte ihn die West-Universität Temeswar zu ihrem Ehrendoktor.Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland zeichnete ihn am 26. Oktober 2019 in München mit dem Goldenen Ehrenwappen des Verbands aus. Mit dem Großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland wurde er am 21. Juli 2021 geehrt.Den Siebenbürger Sachsen fühlt sich Emil Hurezeanu seit der Kindheit in Hermannstadt freundschaftlich verbunden und hat ihre prägende zivilisatorische Bedeutung für das moderne Rumänien in zahlreichen Radiosendungen, aber auch beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen am 8. Juni 2019 in Dinkelsbühl gewürdigt ( diese Zeitung berichtete).

sb