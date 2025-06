6. Juni 2025

„Zusammen Seite an Seite“: Heimattag vom 6.-9. Juni 2025 in Dinkelsbühl

München – Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland veranstaltet den 75. Heimattag vom 6. bis 9. Juni in Dinkelsbühl unter dem Motto „Zusammen Seite an Seite“. Am Pfingstwochenende wird den tausenden Besuchern ein attraktives Programm geboten. Kultur und Unterhaltung, Tradition und Brauchtum, Tanz und Musik garantieren für ein stimmungsvolles Pfingsttreffen - ein Fest der Begegnung aller Generationen.

Freitagabend (6. Juni) eine Willkommensparty im Festzelt mit Live-Musik.



Das Festabzeichen des Heimattages 2025 Bei der offiziellen Eröffnung am Samstag (7. Juni) sprechen Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten als auch Präsident des Bundes der Vertriebenen, Dr. Petra Loibl, MdL, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Andreas Hofmeister, MdL, Beauftragter der Hessischen Landesregierung für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, und Dr. Christoph Hammer, Oberbürgermeister der Stadt Dinkelsbühl.



Beim Festgottesdienst am Pfingstsonntag (8. Juni) predigt Dekan i.R. Hans-Gerhard Gross. Ein traditioneller Publikumsmagnet ist der Trachtenumzug durch die historische Altstadt von Dinkelsbühl, an dem 113 Gruppen mit rund 3100 Mitwirkenden teilnehmen werden. Bei der anschließenden Kundgebung vor der Schranne sprechen Rumäniens Außenminister Emil Hurezeanu (gebürtiger Hermannstädter), Prof. Dr. Roman Poseck, MdL, Hessischer Minister des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz, und der Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland Rainer Lehni. Ein Grußwort spricht der aus Siebenbürgen stammende Musiker Peter Maffay.



Ebenso ein Grußwort spricht Ulrike Scharf, MdL, Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, im Rahmen der Volkstanzveranstaltung der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland am Pfingstsonntagnachmittag.



Dem 75-jährigen Jubiläum der Siebenbürgischen Zeitung ist eine Ausstellung im Haus der Geschichte Dinkelsbühl gewidmet.



Im Rahmen der diesjährigen Preisverleihungen wird die Journalistin und Historikerin Hannelore Baier mit dem Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreis ausgezeichnet. Die Leiterin des ,,Dr. Carl-Wolff"-Altenheims in Hermannstadt, Ortrun Rhein, nimmt die Carl-Wolff-Medaille entgegen.



Die Podiumsdiskussion am Pfingstmontag (9. Juni) im Schrannen-Festsaal erörtert das Thema: „Wann ist wieder Dinkelsbühl? Die Stadt, der Heimattag und die Siebenbürger Sachsen“. Unter der Moderation des Stellvertretenden Bundesvorsitzenden Werner Kloos diskutieren der Leiter des Amtes für Tourismus und Kultur der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl, Philip Schürlein, der Bundesreferent für die Organisation des Heimattages Horst Wellmann, der Landesjugendleiter der Landesgruppe Bayern der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD-Bayern) René Buortmes und Martina Haas von der Redaktion der Fränkischen Landeszeitung.



Der Heimattag 2025 beinhaltet ein reichhaltiges Kulturprogramm mit Ausstellungen, Vorträgen, Buchpräsentationen, Filmen, Kinder- und Jugendevents.



Das



