



3. Mai 2026

Bundesaussiedlerbeauftragter Bernd Fabritius im Gespräch mit dem Verband der Siebenbürger Sachsen

Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius, hat sich am 21. April mit dem ­Bundesvorsitzenden des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., Rainer Lehni, zu einem ausführlichen Gespräch getroffen. Begleitet wurde der Bundesvorsitzende von den stellvertretenden Bundesvorsitzenden Heidi Mößner und Michael Konnerth sowie der Bundeskulturreferentin Dagmar Seck.

Beauftragter Fabritius (Mitte) mit dem Bundesvorsitzenden des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., Rainer Lehni, den Stellvertretern Heidi Mößner und Michael Konnerth sowie Kulturreferentin Dagmar Seck. Foto: BMI Im Mittelpunkt des Austauschs standen die aktuelle Lage des Bundesverbandes sowie zentrale Themen und Anliegen der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Erörtert wurden insbesondere die Herausforderungen im Zusammenhang mit der finanziellen Ausstattung des Verbandes sowie Fragen der Projektförderung.



Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs lag auf den Möglichkeiten zukünftiger Projektarbeit und den Rahmenbedingungen für die Beantragung von Fördermitteln des Bundes. Dr. Fabritius würdigte die Arbeit des Verbandes ausdrücklich und zeigte sich erfreut über das hohe Maß an Professionalität und Engagement. Darüber hinaus wurde der bevorstehende Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl thematisiert. Für die traditionsreiche Veranstaltung hat auch der Bundesminister des Innern seine Teilnahme angekündigt.



Das Gespräch unterstrich die Bedeutung des kontinuierlichen Dialogs zwischen Bundesregierung und den Selbstorganisationen des Personenkreises der Aussiedler. Im Mittelpunkt des Austauschs standen die aktuelle Lage des Bundesverbandes sowie zentrale Themen und Anliegen der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Erörtert wurden insbesondere die Herausforderungen im Zusammenhang mit der finanziellen Ausstattung des Verbandes sowie Fragen der Projektförderung.Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs lag auf den Möglichkeiten zukünftiger Projektarbeit und den Rahmenbedingungen für die Beantragung von Fördermitteln des Bundes. Dr. Fabritius würdigte die Arbeit des Verbandes ausdrücklich und zeigte sich erfreut über das hohe Maß an Professionalität und Engagement. Darüber hinaus wurde der bevorstehende Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl thematisiert. Für die traditionsreiche Veranstaltung hat auch der Bundesminister des Innern seine Teilnahme angekündigt.Das Gespräch unterstrich die Bedeutung des kontinuierlichen Dialogs zwischen Bundesregierung und den Selbstorganisationen des Personenkreises der Aussiedler.

Schlagwörter: Aussiedlerbeauftragter, Berlin, Bernd Fabritius, Rainer Lehni, Verband

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