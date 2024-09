Begrüße grundsätzlich die Zusammenarbeit des Verbandes mit den rum. Behörden, allerdings steckt der Teufel erfahrungsgemäß im Detail. Und die Details sind lt. diesem Beitrag noch zu klären. Wann, wie, in welchem Rahmen? Bez. der rum. Behörden ist es überhaupt lt. schmerzhafter Erfahrung so, dass die Zentralbehörde etwas beschließt, und dennoch jede örtliche Behörde tut, was sie will, nach Tagesform. Demgemäß kann man selten einen allgemein gültigen Rat erteilen. Mir fehlt der Glaube, dass sich daran was ändern wird. Bisher ist Herr Bulai jener, der die Rumänen bez. inländischer Renten völlig ins Bockshorn getrieben hat, durch fast täglich wechselnde Verlautbarungen. Zum Thema Lebensbescheinigung ab 2024 Beispiel des Verwirrspiels: es wäre für alle Seiten sinnvoll, wenn man die LB wirksam per E-Mail schicken dürfte, und der Erhalt umgehend per E-Mail bestätigt werden würde. Jetzt frage ich Sie: Wissen Sie welche CJP dieses Verfahren so akzeptiert, praktiziert. Was sagt Herr Bulai dazu, würde ja seine Behörde entlasten, würde den langen und auch unsicheren Postweg weglassen, etc. Nur darum machen vorsichtige Leute beides, mit erheblichem Zusatzaufwand und zusätzlichen (Post)Kosten.