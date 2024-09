Ich höre die Botschaft, aber...mir fehlt der Glaube, dass die regionalen CJP, die ein Eigenleben führen, von den Beschlüssen der Oberen erfahren, und auch gewillt sind, die zu befolgen. Vor allem glaube ich nicht, dass die Lebensbescheinigungen des Verbandes akzeptieren werden. Selbst die einheitliche Handhabung der LB ist keineswegs sicher. Erfahre gerade heute, dass CJP Brasov, eigentlich eine eher fortschrittliche Behörde, verkündet hat, sie hätte Formulare an die Bestandskunden geschickt, ich habe keines bekommen, und glaubte, man muss es selbsttätig bewirken. Ob der Versand per E-Mail von allen CJP akzeptiert wird, habe ich auch berechtigte Zweifel, obwohl so verkündet. Ich erhielt aus Kronstadt immerhin eine autom. Bestätigung des Eingangs der E-Mail, ob das auch bedeutet, dass der Inhalt goutiert wurde, wird sich noch herausstellen.