Mitgliederversammlung der Carl-Wolff-Gesellschaft in Berlin

Am 20. Januar fanden sich der Vorstand und weitere Mitglieder des siebenbürgischen Wirtschaftsclubs „Carl-Wolff-Gesellschaft“ (CWG) schon vormittags in Berlin ein, um die Mitgliederversammlung abzuhalten. Anfangs sahen wir uns das Regierungsviertel an und ließen uns einige Bereiche des Bundestags inklusive des großen Plenarsaals erklären. Im Anschluss besichtigten wir in Begleitung unseres Kuratoriumsmitglieds Dr. Bernd Fabritius MdB die gläserne Reichstagskuppel und genossen den abendlichen Blick auf das aufleuchtende Berlin.

Mitgliederversammlung der Carl-Wolff-Gesellschaft im Jakob-Kaiser-Haus in Berlin. Foto: Dr. Bernd Fabritius MdB

Um 18.15 Uhr begann die eigentliche Mitgliederversammlung in Raum 6.556 des benachbarten Jakob-Kaiser-Hauses, einem Parlamentsgebäude des Deutschen Bundestages. Die Anwesenden wurden durch herzliche Worte des Geschäftsführers Hans Georg Richter, des CWG-Vorsitzenden Reinhold Sauer, des Botschafters von Rumänien in der Bundesrepublik Deutschland Emil Hurezeanu sowie des Bundestagsabgeordneten Bernd Fabritius, Verbandspräsident des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, begrüßt. Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit durch den Sitzungsleiter wandten wir uns dem einzigen Antrag zu, der eine Namensänderung zur Stärkung der Identifikation mit Siebenbürgen vorschlug. Dies wurde breit diskutiert, jedoch wurde auch vor möglichen Folgen gewarnt, da eine ethnische Zugehörigkeit andere Interessenten ausschließen könnte und die „Marke CWG“ erlöschen würde. Es folgten die Berichte des Vorstands zu den Aktivitäten im Zeitraum von 2015 bis 2016 sowie der Bericht der Schatzmeisterin Gwendoline Roth zu den Finanzen des Vereins. Nach der Bestätigung seitens der Kassenprüfer wurde der Vorstand durch Abstimmung entlastet. Im Anschluss kam es zu einigen Aussprachen; so solle die Mitgliederpflege verstärkt betrieben werden, außerdem wurde eine Überprüfung und mögliche Korrektur der Reisekostenabrechnung beschlossen.Die Wahl leitete Wilhelm Beer, unterstützt von Ulrich Patze. Es wurden 15 Wahlberechtige festgestellt. Willi Schenker und Matthias Knuff wurden als Kassenprüfer gewählt, sie hatten zuvor bereits mündlich ihre Zusage erteilt. Als Ersatz für den scheidenden Helmut Hensel wurde Heiko Hermann nach voriger schriftlicher Zusage als Stellvertretender Vorsitzender gewählt. Als Ersatz für Ursula Stoll, die ihr Amt niederlegte, wurde Rolf Klemm zum Schriftführer gewählt. Hans Tekeser sowie, nach vorheriger schriftlicher Zusage, Helmut Hensel wurden als neue Kuratoriumsmitglieder gewählt. Dr. h. c. Hans-Christian Habermann, Dr. Bernd Fabritius, Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis und Peter Maffay wurden als bereits gewählte Kuratoriumsmitglieder bestätigt. Als neuer Beisitzer wurde Julian Philipp gewählt.Im Anschluss an die Wahl wurde eine Satzungsänderung vorgeschlagen und beschlossen, um künftig eine Mitgliedschaft in der CWG nicht mehr gleichbedeutend mit einer automatischen Mitgliedschaft im Verband der Siebenbürger Sachsen zu machen. Zudem wurde beschlossen, die Termine der Quartalstreffen früher und besser zu kommunizieren. Daneben wurde über die neue Webseite sowie unsere Präsenz auf dem Sachsentag 2017 diskutiert. Nach der Beendigung der Mitgliederversammlung folgte nahtlos ein gemeinsames Abendessen mit der Gelegenheit zum Gesprächsaustausch. Am Sonntagmorgen trafen sich zahlreiche Mitglieder erneut, um an einer Stadtrundfahrt durch die Bundeshauptstadt Berlin teilzunehmen. Am frühen Nachmittag traten wir schließlich unseren Heimweg an. Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich bei Botschafter Emil Hurezeanu für seine Teilnahme und zugesicherte Unterstützung, bei Dr. Bernd Fabritius für seine mühevolle Unterstützung und die Bereitstellung des Sitzungsraumes sowie bei allen Mitgliedern und deren Begleitern für eine interessante, diskussionsreiche und sachliche Mitgliederversammlung!

Julian Philipp